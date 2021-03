TVNOW ab sofort auf Panasonic 4-K TVs

Streamingdienst der Mediengruppe RTL Deutschland jetzt bequem per App auf Panasonic Smart TVs verfügbar

Der mit monatlich fast 6 Millionen Unique Usern stärkste deutsche Streamingdienst im Markt TVNOW kann seit dem 9. März 2021 bequem per Smart TV App auf Panasonic Fernsehern (4K Fernseher ab Modelljahr 2018) genutzt werden. Auf den meisten neuen TVModellen ist sie bereits vorinstalliert. Das umfassende Content-Angebot von TVNOW trifft damit auf die in vielen Bereichen Standards setzende Bild- und Tonqualität der Panasonic TV-Geräte und erhöht deren Nutzerkomfort weiter.

Besitzer eines Panasonic Smart TVs können ab sofort ganz bequem per App auf das vielfältige TVNOW Premium-Angebot zugreifen. Dazu gehört natürlich das gesamte Senderportfolio der Mediengruppe RTL Deutschland – unter anderem RTL, VOX, ntv sowie RTLZwei und Super RTL. Zudem bietet TVNOW den Premium-Kunden zahlreiche Originals verschiedener Genres sowie exklusive Spielfilme und Serien, Livesport und einen ständig wachsenden Family- & Kids-Bereich. Die aktuellen Highlights unter den TVNOW Originals sind die Cop-Comedy „KBV – Keine besonderen Vorkommnisse“ mit Jürgen Vogel und Annette Frier, die True Crime-Doku „STERN CRIME: Der Maskenmann“ und die Dating-Show „Are you the One?“ mit Sophia Thomalla. In Kürze können sich die Nutzer außerdem auf den Doku-Thriller „Der große Fake – Die Wirecard-Story“, die Crime-Serie „8 Zeugen“ mit Alexandra Maria Lara und die Show „Let’s Dance Kids“ freuen. Zu den Höhepunkten der nächsten Monate zählen neben den Fußballspielen der UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League die TVNOW-Serien „Ferdinand von Schirach – Glauben“ und „Faking Hitler“ mit Lars Eidinger und Moritz Bleibtreu.

„Durch die Kooperation mit Panasonic können ab sofort noch mehr Menschen bequem über den Fernseher direkt auf unsere TVNOW-App zugreifen und unsere vielfältigen und hochwertigen Inhalte in höchster Qualität streamen. Sie ist neben den zuletzt geschlossenen Kooperationen mit großen Plattformpartnern ein weiterer wichtiger Schritt, um unser starkes Wachstum weiter voranzutreiben“, sagt Henning Nieslony, Co-Geschäftsleiter TVNOW.

„Es freut uns sehr, dass wir den Nutzern unserer Fernseher mit TVNOW zukünftig das größte Programmstundenpaket der deutschen Streaminglandschaft bequem als App bereitstellen können. Die Vielfalt, die das Content-Angebot der Mediengruppe RTL Deutschland bietet, passt perfekt zur innovativen Bildverarbeitung unserer neuesten Panasonic TVs, die dank ihrer hohen Rechenleistung unübertroffene Details und Genauigkeiten in puncto Farbe, Kontrast und Schärfe auf den Bildschirm bringen“, erklärt Dirk Schulze, Head of Product Marketing TV/Home AV bei Panasonic Deutschland. Insgesamt sind für Premium-Kunden derzeit 47.000 Programmstunden verschiedener Genres über die TVNOW-App verfügbar. Die Besitzer von Panasonic Smart TVs können ganz unkompliziert über das für Streaming-Apps optimierte Panasonic Betriebssystem MyHomeScreen auf die TVNOW-App zugreifen. So werden beispielsweise automatisch Miniaturansichten der Inhalte angezeigt, über die die Inhalte direkt gestartet werden können.

