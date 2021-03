Nikon kommt mit der spiegellosen Z 9

Jetzt bestätigt Nikon die Entwicklung des ersten Flaggschiff-Modells Z9 mit Nikon-Z-Bajonett.

Die Vorstellung der spiegellosen Vollformatkamera (Nikon-FX-Format) ist für 2021 geplant. Die Z 9 soll, so Nikon, „einen bedeutenden Technologie- und Leistungssprung“ repräsentieren. Und wie bei jedem höherwertigen Kameramodell spricht Nikon auch hier von „bahnbrechenden Nikon-Technologien für die beste Abbildungsleistung bei Fotos und bei Videos in der Geschichte von Nikon“. Die Rede ist von einem neu entwickelten, mehrschichtigen CMOS-Bildsensor im FX-Format und einer neuen Bildverarbeitungs-Software. Um den wachsenden Anforderungen von Profis, erfahrenen Foto-Enthusiasten und Filmemachern gerecht zu werden, soll die Kamera 8K-Videoaufzeichnungen sowie zahlreiche andere Videospezifikationen für unterschiedlichste Anforderungen und Workflows bieten. Weitere Informationen zur Einführung dieses Produkts folgen, so Nikon, „zu einem späteren Zeitpunkt.“