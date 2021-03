Neue DECT-Headsets der Poly Savi 7300 Office-Serie

Die neuen DECT-Headsets der Savi 7300 Office-Serie von Poly bieten optimale Klangqualität und eine verbesserte DECT-Technologie.

Dadurch bieten die Headsets Nutzern ein Höchstmaß an Privatsphäre und optimalen Klang bei allen Gesprächen – sogar in gemeinsam genutzten Büros wie in Callcentern.

„Insbesondere in Behörden, der Finanzbranche, dem Gesundheitswesen und in Callcentern sind Datenschutz sowie Sicherheit essenziell. Daher werden diese Funktionen von globalen Führungskräften am häufigsten gefordert, wenn es um Headsets für Mitarbeiter geht“, sagt John Lamarque, Vice President und General Manager, Voice Collaboration, Poly. „Die professionellen schnurlosen Headsets von Poly erfüllen genau diese Anforderungen – und darauf können sich unsere Kunden verlassen.“

Mehr Privatsphäre und Sicherheit

Dank der in die Savi 7300 Office Headsets integrierten Acoustic Fence-Mikrofontechnologie von Poly werden die Mitarbeiter von ihren Gesprächspartnern klar und deutlich gehört. Andere gleichzeitig stattfindende Gespräche im Hintergrund oder Störgeräusche werden jedoch automatisch ausgeblendet. Die Savi 7300 Office-Serie ist außerdem mit der neuesten DECT™-Schnurlostechnologie in der höchsten Sicherheitsstufe C sowie einer 256-Bit-AES-Verschlüsselung ausgestattet. Dieser Standard entspricht dem maximalen Schutzniveau, das auch für militärische Kommunikation verwendet wird, und erfüllt damit die strengsten Sicherheitsanforderungen für schnurlose Headsets.

Hervorragende Übertragungsqualität

Durch die Nutzung des DECT™-Frequenzspektrums bietet die Savi 7300 Office-Serie im Vergleich zu anderen DECT-Headsets eine doppelt so hohe Übertragungsdichte. Das ermöglicht es mehreren Personen, im selben Raum zu arbeiten, ohne Gespräche der anderen Mitarbeiter mitzuhören. So sind diese Headsets ideal für Branchen, die regelmäßig mit sensiblen Informationen in dicht besetzten Callcenter-Büros arbeiten, wie etwa im Finanz- und Gesundheitswesen. In diesen Branchen sind höchste Sicherheit, Performance und Konnektivität wesentliche Bestandteile des täglichen Betriebs – unabhängig davon, wie viele Personen sich in der Nähe befinden, wenn ein Anruf entgegengenommen wird.

Dank der Acoustic Fence-Technologie hat die Savi 7300 Office-Serie die ‚Microsoft Teams Open Office‘-Zertifizierung erhalten. Sie bestätigt, dass das Headset nur die Stimme des Benutzers überträgt, nicht aber die Geräusche und Gespräche anderer Personen im Raum. Zusätzlich zur Teams-Zertifizierung verfügt die Teams-Version der Serie über eine dedizierte Taste. Damit lässt sich jederzeit einfach ein Meeting starten, bei dem der Anwender gleichzeitig Benachrichtigungen erhält und deutlich gehört werden kann.

„Das Bedürfnis nach Sicherheit und Datenschutz war noch nie so stark wie heute“, sagt Mohamed Alaa Saayed, ICT Industry Director & Fellow – Connected Work, Frost & Sullivan. „Unternehmen sind geschäftiger denn je, und Arbeitsplätze in Callcentern gelten oft als Ground Zero für einige der wichtigsten Gespräche – vom Gesundheitswesen über das Finanzwesen bis hin zum vertraulichen Kundenservice. Das macht den Schutz der Privatsphäre und die Zuverlässigkeit der Savi 7300 Office-Serie umso wichtiger, um den täglichen Betrieb reibungslos und sicher zu gestalten.“

www.poly.com