Rocco Carbotti ist Senior Key Account Manager bei Hisense TV

Rocco Carbotti ist neuer Senior Key Account Manager bei Hisense TV und soll ab sofort die Vermarktung der TV-Range im Consumer Electronics Channel vorantreiben.

Mit seiner langjährigen Erfahrung in internationalen Unternehmen und Expertise im Management von CE Key Accounts, konzentriert sich Carbotti künftig auf den Aufbau von Online-Sales und die Weiterentwicklung des stationären Handels bei Media Markt und Saturn für die Marke Hisense. Zuvor verantwortete er bei LG Electronics den Auf- und Ausbau des strategischen CE-Channels und leitete über mehrere Jahre die Vermarktung von Monitoren. Mit seiner Expertise im Display-Geschäft und der Unterhaltungselektronik, entwickelte und vermarktete er profitable Produktsortimente für den Handel.

Künftig berichtet Carbotti an Daniel Bollers, Head of Sales Consumer Electronics: „Neben unserem technologischen und qualitativen Knowhow wollen wir unsere Kunden auch persönlich bestmöglich betreuen, um eine partnerschaftliche Weiterentwicklung des gemeinsamen Geschäftes sicherzustellen. Der Ausbau unserer Markenpräsenz insbesondere bei den Technical Superstores ist ein wichtiger Schritt, um Hisense auch im deutschsprachigen Raum mittelfristig zu einer A-Marke zu entwickeln. Mit unseren verschiedenen Display-Technologien wie UHD, QLED, OLED, Mini-LED, Laser TV und vielfältigen Produktserien sind wir in der Lage, auf der Großfläche ein breites und attraktives Angebot für den Konsumenten darzustellen. Rocco Carbotti wird uns dank seiner hohen Expertise und der langjährigen Verbindungen zur Media Saturn-Gruppe helfen, die vorhandenen Potentiale für Hisense zu erschließen. Ich bin sehr froh, dass wir Herrn Carbotti für diese anspruchsvolle Aufgabe gewinnen konnten.“

www.hisense.de