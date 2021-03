Der innovative OLED-Fernseher Sony BRAVIA XR A80J mit kognitiver Intelligenz und die 4K LED-Einsteigermodelle X80J/X81J können vorbestellt werden.

Der XR A80J ist Teil der Produktlinie BRAVIA XR, die auf dem neuen Cognitive Processor XR basiert. Dieser Prozessor setzt ein völlig neues Verarbeitungsverfahren ein, das über herkömmliche künstliche Intelligenz hinausgeht und die Art und Weise nachahmt, wie Menschen sehen und hören.

Wenn Menschen Gegenstände sehen, konzentrieren sie sich unbewusst auf bestimmte Punkte. Der Cognitive Processor XR, der auf kognitiver Intelligenz basiert, teilt den Bildschirm in zahlreiche Zonen ein und erkennt, wo sich der „Fokuspunkt“ im Bild befindet. Während herkömmliche künstliche Intelligenz (KI) Bildelemente wie Farbe, Kontrast und Details nur einzeln erkennen und analysieren kann, wertet der neue Cognitive Processor XR eine Vielzahl von Elementen gleichzeitig aus – genau wie das menschliche Gehirn. Dadurch können sämtliche Elemente im Zusammenhang optimiert werden, sodass das Gesamtbild in harmonischem Einklang ist und ganz natürlich wirkt. Herkömmliche KI kann das nicht leisten.

Der Cognitive Processor XR ist zudem in der Lage, die Position des Klangs im Signal zu analysieren, um sicherzustellen, dass der Ton genau der Handlung auf dem Bildschirm folgt. Darüber hinaus hebt der Prozessor alle Töne auf 3D Surround Sound an und schafft so eine außerordentlich realistische, immersive Klanglandschaft. Der Prozessor lernt, analysiert und versteht eine beispiellose Menge an Daten und optimiert intelligent jedes Pixel, jedes Bild und jede Szene für das authentischste Seh- und Hörerlebnis, das Sony je geboten hat.

Wie auf allen neuen BRAVIA XR-Modellen ist auch auf dem 4K HDR OLED-Fernseher BRAVIA XR A80J der exklusive Streamingdienst BRAVIA CORE vorinstalliert. Dieser Dienst bietet den Nutzern eine Auswahl aktueller Top-Titel und beliebter Klassiker von Sony Pictures Entertainment sowie die größte IMAX Enhanced-Kollektion. BRAVIA CORE ist der branchenweit erste Streamingdienst mit Pure Stream, einer Technologie, die eine nahezu verlustfreie, UHD BD-äquivalente Streaming-Qualität von bis zu 80 Mbit/s erreicht.

Der 4K HDR OLED-Fernseher BRAVIA XR A80J vereint die revolutionären Bild- und Audiotechnologien, die der Cognitive Processor XR ermöglicht, mit Gaming-Funktionen der nächsten Generation, wie etwa 4K/120 BpS, und der großen Auswahl an Inhalten, die der exklusive Dienst BRAVIA CORE bietet. Damit spricht der XR A80J alle Nutzer an, die ihr TV- und Spiel-Erlebnis auf ein neues Niveau heben möchten.

Die 4K LED-Fernseher X80J/X81J sind gut ausgestattete Smart-TVs, die mit einer Reihe bewährter Technologien von Sony Inhalte aller Art zum Erlebnis machen. Ebenso wie der BRAVIA XR A80J verfügen die Fernseher über Google TV. Dank Sprachsteuerung können die Nutzer ihre bevorzugten Filme, TV-Sendungen und Musiktitel leicht auswählen oder Google bitten, ein bestimmtes Stück zu finden, nach Genre zu suchen oder personalisierte Filmempfehlungen zu geben.

www.sony.de