Bereits im vergangenen Jahr erlebte der Campingurlaub coronabedingt einen Aufschwung und Vestel bietet Camping-TVs für beste Unterhaltung unterwegs.

Abstand und Hygiene lassen sich im Wohnmobil oder Wohnwagen leicht umsetzen. Gleichzeitig möchten viele Camper in ihrem mobilen Zuhause aber nicht auf technische Ausstattung und liebgewonnenen Alltagsluxus verzichten.

Rechtzeitig zum Start in die Reisevorbereitung bietet Vestel seinen Handelspartnern ein vielfältiges Portfolio an Camping-TVs unter den Marken Telefunken, JVC, Hitachi und Toshiba TV. Ausgestattet mit einem 12 V Anschluss und Autostecker sind die mobilen TVModelle jederzeit unterwegs einsatzbereit und sorgen für beste Fernsehunterhaltung im Wohnwagen. Das 32 Zoll Display nimmt nicht zu viel Raum ein, ist aber dennoch groß genug, um mit HD-ready Auflösung und HDR für detaillierte Bilder zu sorgen. Auch die Soundqualität überzeugt dank Dolby Audio. Ist ein mobiler Hotspot oder Wlan auf dem Campingplatz verfügbar, ermöglicht der Smart-TV Zugriff auf ein umfassendes App-Angebot inklusive Netflix und Prime Video – selbst der Serienmarathon kann also im Urlaub fortgesetzt werden.

Vestel bietet die Camping-TVs wahlweise mit Android Betriebssystem oder als Linux-Modelle mit integrierter Sprachassistentin Alexa an. „Mit unseren mobilen Camping-TVs zeigen wir, dass man auch unterwegs auf nichts verzichten muss. Damit treffen wir den Nerv der Zeit und bedienen eine Nische, die uns vom Wettbewerb abhebt“, ist sich Vestel Germany Geschäftsführer Özcan Karadogan sicher. „Dank der Topausstattung und der Differenzierung, die uns die verschiedenen Marken ermöglichen, lässt sich für jeden Handelspartner und jeden Kanal das richtige Modell finden.“

Die Geräte sind ab sofort zum Preis 279,00 – 299,00 Euro verfügbar.

www.vestel-germany.de