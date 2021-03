EURONICS geht mit Rückenwind in das Frühjahr 2021

Euronics blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2020 zurück. Kundennähe und Servicegedanke erweisen sich als zentrale Erfolgsfaktoren.

Erstmals haben die EURONICS Deutschland eG und expert ihren Kongress und die Frühjahrsmesse in Partnerschaft mit der Messe Berlin zusammengelegt und damit ihren Mitglieder*innen, Gesellschafter*innen, Industriepartner*innen und Dienstleister*innen ein innovatives und effizientes Veranstaltungsformat angeboten. Im Zuge der Messe hat EURONICS auf einer virtuellen Pressekonferenz ein Resümee des vergangenen Jahres gezogen und einen Ausblick auf die kommenden Trendthemen im CE-Handel gegeben.

EURONICS trotz Corona auf gutem Kurs in 2020

2020 stand ganz im Zeichen der Corona-Pandemie und der wirtschaftlichen Auswirkungen des ersten und zweiten Lockdowns. Bei EURONICS fällt der Rückblick auf das vergangene Kalenderjahr dennoch positiv aus. Die Verbundgruppe hat frühzeitig mit Maßnahmen reagiert und damit eine solide Basis trotz geschlossener Geschäfte geschaffen. In der Folge konnte der Umsatz 2020 um 15 Prozent gesteigert werden. Einen deutlichen Anstieg verzeichnet auch der Marktplatz unter euronics.de mit einer Absatzsteigerung von 92 Prozent.

Euronics will engagiert nach einer Öffnung restarten.

Kundennähe und vielfältige Unterstützung der Händler zeigen Wirkung

Die konsequente Ausrichtung auf Service, Nähe zum Kunden und kompetente Beratung hat sich während der Coronazeit als guter Kompass erwiesen und zu einer erfolgreichen Bewältigung der aktuellen Herausforderungen geführt. Durch gezielte Unterstützung der Händler mit Fortbildungen, Werbekampagnen und Optimierungen im Bereich CRM hat die Zentrale rechtzeitig die passenden Maßnahmen in Gang gesetzt. Insbesondere die im Oktober 2020 gestartete TV-Kampagne „Total Lokal“ und zahlreiche Onlinekampagnen zum „besten Zuhause der Welt“ haben die regionale Verwurzelung der Händler und deren Nähe zu ihren Kunden und deren Bedürfnissen hervorgehoben.

Zu Beginn der zweiten Corona-Welle wurde unter Einbezug aller Abteilungen ein 50-Punkte-Plan entwickelt und umgesetzt, der die Mitglieder dennoch zielgerichtet durch den zweiten Lockdown manövriert. Damit Nähe und persönliche Bindung zu den Kunden nicht abreißen, steht den EURONICS Händlern die Möglichkeit der Beratung per Videochat zur Verfügung. Hierzu hat sich die Verbundgruppe mit dem Berliner Start-Up FixFirst zusammengetan und eine Lösung auf euronics.de integriert, die auch in der Zeit nach Corona ein belebendes Angebot für viele Konsumenten sein wird.

Innovativ und immer vorwärtsgewandt: EURONICS baut Strategie weiter aus

Benedict Kober will mit den Euronics-Händler in einer Restart Kampagne die Geschäftsöffnung starten.

Flexibilität und Entwicklung bestimmen auch weiterhin die Strategie von EURONICS. Als Schnittstelle zwischen den Kunden und den Schlüsseltechnologien der Branche positioniert sich die Verbundgruppe und gestaltet den CE-Handel aktiv mit. Durch den exklusiven Verkauf des E-Autos Aiways U5 in Deutschland hat EURONICS ein Pionierprojekt gestartet und bietet als erster Elektrohändler ein E-Fahrzeug sowie die passenden Services von der PV-Anlage bis zur Wallbox aus einer Hand an. „Der Verkauf des Aiways U5 bei EURONICS ist der erste von vielen innovativen Bausteinen für uns, um unser Angebot in den Bereichen E-Mobilität, Energiemanagement und Smart Home zu erweitern. Das beste Zuhause der Welt ist vernetzt und hört für uns nicht an der Haustür auf“, sagt Benedict Kober, Sprecher des Vorstands der EURONICS Deutschland eG.

Im Bereich Gesundheit und Wohlbefinden sieht EURONICS eine Chance, durch die gewohnt fachkundige Beratung in den Läden und persönliche Hilfestellungen einen Mehrwert leisten zu können. Dieses Trendthema hat gerade während Corona deutlich an Bedeutung gewonnen.