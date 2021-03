Acer gewinnt Deutschen Servicepreis 2021

Der Computerhersteller Acer ist für seinen engagierten Kundenservice bekannt und gewinnt Deutschen Servicepreis 2021.

Das Deutsche Institut für Service-Qualität hat erneut den Deutschen Servicepreis an Acer vergeben und das Unternehmen als Testsieger in der Kategorie „Computer & Mobilgeräte“ ausgezeichnet. Untersucht wurden insgesamt 1.700 Unternehmen mit 12.000 Testkontakten.

Insgesamt nahm das Deutsche Institut für Service-Qualität verschiedenste Unternehmen aus 27 Kategorien unter die Lupe. Bewertet wurde der Kundenservice in Bezug auf Online-Dienste sowie Telefon- und E-Mail-Bearbeitung. Acer erzielt in der Kategorie „Computer & Mobilgeräte“ den Testsieg und überzeugte mit individuellen, korrekten und vollständigen Auskünften. Auch die Website überzeugt mit einem übersichtlichen Interface und sticht optisch und strukturell positiv hervor. Die Teilnehmer der Umfrage sind geschulte Testnutzer, die vor allem Schlüsselkriterien wie Wartezeiten sowie Kompetenz und Freundlichkeit der Mitarbeiter auf die Probe stellten. Auch der Informationswert und die Bedienungsfreundlichkeit der Website wurden detailliert analysiert und bewertet.

Bereits in der Vergangenheit hebte sich der Computerhersteller aus zahlreichen Studien zur Servicequalität mit Top-Platzierungen ab und konnte durchgehend mit kompetenten Leistungen punkten.

„Wir freuen uns sehr, in diesem Jahr erneut Testsieger des deutschen Servicepreis zu sein. In den vergangenen Jahren konnten wir immer wieder beweisen, dass uns der Service und die Bindung zu unseren Kunden sehr am Herzen liegen und wir ihnen jederzeit kompetent und freundlich zur Seite stehen.“ sagt Robert Perenz, Geschäftsführer Acer Computer GmbH Deutschland. „Wir sind stolz, dass unsere engagierten Mitarbeiter sich so schnell auf die neuen Umstände in der Pandemie eingestellt haben und unseren Kunden mit einer gleichbleibend hohen Servicequalität, ausgezeichnet durch Kompetenz und Freundlichkeit, zur Verfügung stehen.“

www.acer.de