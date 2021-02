KOOP 2021 – Auftakt der virtuellen Kooperationsmesse von expert und EURONICS

Unter dem Motto „Das Beste aus allen Welten“ startet die erste virtuelle Kooperationsmesse KOOP von expert und EURONICS.

In Zusammenarbeit mit der Messe Berlin legen die beiden größten Verbundgruppen im Elektronikfachhandel erstmals ihre Frühjahrsmessen zusammen und schaffen so ein komplett neues Veranstaltungsformat für die Branche. Das Interesse ist groß: 220 Aussteller haben sich für die virtuelle KOOP angemeldet.

Wie in einer realen Messehalle sind die Aussteller dargestellt und deren virtueller Messestand kann durch einfaches Anklicken betreten werden. Dann sind auch Gespräche mit den Firmenvertreten möglich.

Erstmals legen die Verbundgruppen expert und EURONICS in Partnerschaft mit der Messe Berlin ihre Frühjahrsmessen zusammen und bieten damit ihren Mitgliedern, Gesellschafter, Industriepartnern und Dienstleistern ein effizientes und informatives Veranstaltungsformat. Das Zusammenlegen der einst getrennten Veranstaltungen soll für alle Beteiligten klar signalisieren: Hier erleben sie „das Beste aus allen Welten“. Die Frühjahrsmesse der EURONICS Deutschland findet vom 1. bis 5. März 2021 statt, expert hält seine Frühjahrsmesse vom 19. bis 23. April 2021 ab.

Eingansbereich der virtuellen KOOP

Meetings in Gruppen

In diesem Jahr nur virtuell im hub 27

Kundengespräche sind natürlich auch möglich

Die virtuelle Messehalle mit den Ausstellern von A bis Z

In einer gemeinsamen virtuellen KOOP-Messehalle haben zunächst die Mitglieder von EURONICS die Möglichkeit, mit den für beide Verbundgruppen angemeldeten Ausstellern an ihren Messeständen in Kontakt zu treten, anschließend stehen die Messeangebote für die Gesellschafter von expert bereit. Zusätzlich zu dem gemeinsamen Auftritt setzen beide Verbundgruppen in individuellen Formaten die kooperationseigenen Messeauftritte in separaten virtuellen Messehallen mit für sie exklusiven Ausstellern um.

Großes Interesse an der Veranstaltungspremiere

Das neue Veranstaltungsformat kommt bei den Industrie- und Dienstleistungspartnern gut an: Insgesamt 220 Aussteller haben sich für die KOOP 2021 angemeldet. Zudem werden für die expert-Gesellschafter sowie die EURONICS-Mitglieder über 650 Workshops zu insgesamt 99 vielfältigen Themen angeboten, in denen es Branchen-Insights und Fortbildungsmöglichkeiten aus erster Hand gibt. Abgerundet wird das Messeerlebnis von einer innovativen Networking-Area: Hier können sich Besucher und Aussteller in Gesprächsrunden austauschen und neue Kontakte knüpfen.

Neues Messeformat führt zu erheblichen Synergieeffekten

Mit der Zusammenlegung ihrer Frühjahrsmessen und der Durchführung der neuen Kooperationsmesse KOOP kommen expert und EURONICS den Wünschen ihrer Industrie- und Dienstleistungspartner nach: Mit einer gemeinsamen Messe ermöglichen die Fachhandelskooperationen den Ausstellern eine effizientere Organisation und damit eine optimierte Kostenstruktur. Gleichzeitig sorgen die separaten virtuellen Messehallen der Verbundgruppen dafür, dass die jeweiligen Unternehmensidentitäten auf der Veranstaltung gewahrt bleiben. Beide Verbundgruppen sowie die Messe Berlin können aus den Erfahrungen des letzten Jahres schöpfen, wo bereits virtuelle Veranstaltungen abgehalten wurden. Dieses gebündelte Wissen mündet nun in einer interaktiven Kommunikations- und Informationsplattform, die einer realen Messe in kaum etwas nachsteht. Doch alle Parteien sind sich einig: Sobald die Situation es wieder zulässt, soll die KOOP wie ursprünglich geplant als Präsenzmesse in Berlin stattfinden – persönliche Kontakte sind durch nichts zu ersetzen.

KOOP – ein Format für die Zukunft

Dr. Stefan Müller, Vorstandsvorsitzender der expert SE sieht einen Vorteil der virtuellen KOOP darin, dass alle Händler und ihre Mitarbeiter einfach an ihrem PC oder einem anderen Gerät daran teilnehmen können.

„Ich freue mich sehr, dass unsere KOOP nun startet“, sagt Dr. Stefan Müller, Vorstandsvorsitzender der expert SE. „Unsere Gesellschafterinnen und Gesellschafter erwartet ein virtuelles Messeformat mit echten Mehrwerten, das wir auf unserer ebenfalls virtuellen Hauptversammlung bereits erprobt und nun für die KOOP weiter optimiert haben. Trotz der besonderen Umstände halten wir mit der virtuellen KOOP zudem unser Versprechen gegenüber unseren Industrie- und Dienstleistungspartnern ein und bieten ihnen wertvolle Synergieeffekte. Mit EURONICS und der Messe Berlin haben wir starke Partner an der Seite, um ein einzigartiges Messeformat zu schaffen, das sich langfristig in der Branche etabliert. Ich freue mich schon jetzt darauf, die KOOP ab 2022 wie ursprünglich geplant als Präsenzmesse in Berlin abzuhalten.“

Benedict Kober, Sprecher der EURONICS Deutschland eG sieht die virtuelle KOOP als die derzeit beste Lösung, um Handel und Industrie zusammenzubringen, Produkte zu präsentieren und Verkaufsgespräche zu führen.

Auch für Benedict Kober, Sprecher des Vorstands der EURONICS Deutschland eG, ist die Zusammenarbeit mit expert und der Messe Berlin ein konsequenter Schritt: „Zusammenhalten, gemeinsam agieren und dabei trotzdem nie die eigenen Schwerpunkte und Identität aus dem Auge verlieren: selten war dies so wichtig wie aktuell. Mit expert und der Messe Berlin haben wir genau die Partner gefunden, um ein Veranstaltungsformat unter diesen Prämissen stattfinden zu lassen. Wir werden unseren Messeauftritt nutzen, den Re-Start des Einzelhandels bestmöglich vorzubereiten und erfolgreich zu gestalten. Gleichzeitig schaffen wir für unsere Mitglieder und Industriepartner damit Verbindlichkeit und wichtige Perspektiven in diesen schwierigen Zeiten“, so Kober.

Starke Partnerschaft von expert, EURONICS und Messe Berlin

Jens Heithecker, Executive Vice President Messe Berlin Group, dankte den beiden Kooperationen für die sehr gute Zusammenarbeit um dieses Projekt zu realisieren. „Mr. IFA“ hofft natürlich auf einen reale IFA im September und ebenfalls einen KOOP mit richtigen Menschen und persönlichen Gesprächen im nächsten Frühjahr.

„Der Start der KOOP zeigt, dass sowohl die Hersteller als auch der kooperierte Fachhandel nach vorne schauen und sich auf die Öffnung nach dem Lockdown vorbereiten. Dafür ist Austausch wichtig und es gehört zur Expertise der Messe Berlin, die Voraussetzungen für starke Partnerschaften zu schaffen. Die KOOP wirkt als Forum und ermöglicht Synergieeffekte, die wir live ab 2022 fortsetzen werden. Dann in Berlin, wenn wir die expert- und EURONICS-Händler hier in den Hallen unter dem Funkturm wieder persönlich zusammenbringen können“, ergänzt Jens Heithecker, Executive Vice President Messe Berlin Group.

