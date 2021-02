Die Samsung Galaxy Smartwatches bekommen neue Features, so dass man das eigene Wohlbefinden immer im Blick behält.

Mit der Samsung Health Monitor-App können Smartwatch-Nutzer jetzt auch ihren Blutdruck messen und ein EKG durchführen. So lassen sich regelmäßig wichtige Vitalfunktionen tracken. Die App ist in Deutschland ab sofort auf der Samsung Galaxy Watch3 und der Samsung Galaxy Watch Active2 mit dem neuesten Wearable-Update verfügbar.1

Im Dezember hat die Samsung Health Monitor-App eine CE-Kennzeichnung als Medizinprodukt erhalten und kann nun in 28 europäischen Ländern2 genutzt werden. Damit stehen Nutzern der Galaxy Watch3 und der Galaxy Watch Active2 in Deutschland jetzt die innovativen Funktionen zur Verfügung, über die die Smartwatch komfortabel den Blutdruck überwachen und ein Elektrokardiogramm erstellen kann.1

Den eigenen Blutdruck im Blick

Mit der Samsung Health Monitor-App können Nutzer ihren Blutdruck bequem messen, um einen zusätzlichen Einblick in ihr Wohlbefinden zu erlangen.3 Die Messung kann dabei unterstützen, hohen Blutdruck früh zu erkennen. Das ermöglicht Nutzern, in Rücksprache mit einem Arzt, Krankheiten, die mit hohem Blutdruck in Verbindung gebracht werden, potentiell frühzeitig zu erkennen oder möglichen Folgen von unbehandeltem hohen Blutdruck, wie Schlaganfällen oder Herzkrankheiten, vorzubeugen.

Sobald die Messung gestartet wurde, nutzt die Smartwatch verschiedene LED Sensoren, um aus den Veränderungen des zurückgeworfenen Lichts den Blutdruck zu bestimmen. Um zuverlässige Messungen zu ermöglichen, bezieht die Messung individuelle Referenzwerte der Nutzer mit ein. Die Samsung Health Monitor-App analysiert die Veränderung des Blutdrucks in Referenz zum Kalibrierungswert, um den Blutdruck zu bestimmen. Aus diesem Grund müssen Nutzer vor der ersten Messung und danach mindestens alle 28 Tage die Smartwatch mit einer herkömmlichen Blutdruckmanschette kalibrieren.4

Die gewonnenen Daten werden sicher auf dem verbundenen Galaxy Smartphone gespeichert.1 Falls Nutzer die Synchronisation ihrer Samsung Health-Daten aktiviert haben, werden auch die Blutdruckmessungen sicher in der Cloud gespeichert. Bei Bedarf können die Daten als PDF exportiert werden, beispielsweise um sie mit einem Arzt zu teilen.

EKG-Check direkt am Handgelenk

Über einen eigenen Sensor bietet die Samsung Health Monitor-App auch die Möglichkeit, ein Elektrokardiogramm durchzuführen. Die EKG-Funktion analysiert den Herzschlag der Nutzer, um eventuelle Unregelmäßigkeiten im Herzrhythmus oder eine zu hohe oder zu niedrige Herzfrequenz festzustellen. Die App ordnet das Ergebnis einer von vier Kategorien zu. So kann die App Nutzer dabei unterstützen, Anzeichen für eine Herzrhythmusstörung, wie Vorhofflimmern, zu erkennen, um rechtzeitig einen Arzt für eine Fachdiagnose aufzusuchen.5

Die Messdaten werden sicher und nur auf dem verbundenen Galaxy Smartphone gespeichert.1 Bei Bedarf können die Daten als PDF exportiert werden, beispielsweise um sie mit einem Arzt zu teilen.

Betaversion von Samsung Pay für Wearables

Neben den neuen Health Features ist in dem Softwareupdate auch die Samsung Pay App inbegriffen. Ab dem 04.03.2021 wird bargeldloses Bezahlen auch mit kompatiblen Galaxy Smartwatches von Samsung möglich sein6 – intuitiv und flexibel direkt mit der Smartwatch am Handgelenk. Samsung Pay ist seit Ende Oktober bereits offiziell für Galaxy Smartphones erhältlich.

Verfügbarkeit

Die Samsung Health Monitor-App steht Nutzern mit dem aktuellsten Softwareupdate zur Verfügung, welches einfach über die Galaxy Wearables-App installiert werden kann. Die App steht zum jetzigen Zeitpunkt nur auf der Galaxy Watch Active2 und der Galaxy Watch3 zur Verfügung. Um Blutdruck- oder EKG-Messungen durchzuführen, muss die App auf der Smartwatch und einem Galaxy Smartphone mit Android 7.0 oder aktueller installiert sein.

