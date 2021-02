expert-Frühjahrstagung als Auftakt der KOOP 2021

Am 20. Februar 2021, fand unter dem Motto „Mit Partnerschaft und Zuversicht zum Erfolg“ die virtuelle Frühjahrstagung von expert als Auftakt der diesjährigen KOOP 2021 statt.

In informativen Vorträgen berichteten der expert-Vorstand sowie die Marketing- und Vertriebsleitung über Markttrends, Branchenentwicklungen sowie die expert-Strategie – diesmal per Livestream aus Hannover. Rund 700 expertinnen und experten nahmen an der Frühjahrtagung teil – das entspricht einer Teilnahmequote von 85 Prozent der Gesellschafterbetriebe.

Dr. Stefan Müller, Vorstandsvorsitzender der expert SE

Dr. Stefan Müller, Vorstandsvorsitzender der expert SE, sprach in seinem Vortrag über Umsatzentwicklungen und die Auswirkungen eines von Corona geprägten Jahr: „Unser Umsatz hat sich trotz des viermonatigen Lockdowns im Einzelhandel und der damit verbundenen Schließung unserer 409 Standorte besser entwickelt als befürchtet. Maßgeblich beigetragen haben zu dieser Entwicklung die kreativen Lösungen unserer Händlerinnen und Händler – diese reichten von kontaktlosen Verkäufen über Telefon, E-Mail und Whatsapp bis hin zu kundenfreundlichen Click&Collect-Lösungen. Auch dank unseres umfangreichen Online-Shops sind wir für unsere Kundinnen und Kunden jederzeit erreichbar geblieben. Gemeinsam mit unseren Partnern blicken wir zuversichtlich in eine erfolgreiche Zukunft.“

Frank Harder, Vorstand für Vertrieb, Marketing und e-Commerce der expert SE

Frank Harder, Vorstand für Vertrieb, Marketing und e-Commerce der expert SE, ergänzt: „Ein besonderer Dank für die umfangreiche Unterstützung und starke Partnerschaft gilt unseren Industrie- und Dienstleistungspartnern. Die gute Zusammenarbeit mit ihnen bildet das Fundament unseres Erfolges und führt zur Erreichung unseres gemeinsamen Ziels: Für unsere Kundinnen und Kunden da zu sein und sie jederzeit mit den besten Empfehlungen mit ihren Wunschprodukten zu versorgen.“

Logistik: Investition in die Zukunft

Seine Zuversicht in eine erfolgreiche Zukunft unterstreicht expert mit dem Bau seines expert Fulfillment Centers (eFC): Direkt neben der Unternehmenszentrale entsteht ein hochmodernes, knapp 13.000 m• umfassendes Logistikzentrum. Ziel des Neubaus des eFC ist eine noch schnellere Warenversorgung der stationären Fachgeschäfte und -märkte sowie gleichzeitig eine beschleunigte Abwicklung des stark wachsenden Onlinegeschäfts. Verschiedene Automatisierungslösungen und ein modernes Hochregallager werden im neuen eFC künftig eine hohe Abwicklungsgeschwindigkeit gewährleisten. „Durch die moderne Logistikinfrastruktur unseres expert Fulfillment Centers werden wir künftig in der Lage sein, Bestellungen noch am selben Tag zu kommissionieren und zu versenden – das kommt unseren Händlerinnen und Händlern, Industriepartnern und natürlich unseren Kundinnen und Kunden gleichermaßen zugute. Zudem legen wir u.a. durch den Einsatz einer Photovoltaikanlage, E-Ladestationen für Pkw und papierlose Mehrwegtransportbehälter einen starken Fokus auf eine nachhaltige Logistik“, sagt Dr. Stefan Müller. Der Bau der Logistikhalle des eFC wurde zu Jahresbeginn abgeschlossen, bis Sommer 2021 wird nun die Logistikanlage installiert. Die Inbetriebnahme ist für Ende 2021 geplant.

Marketing: Wiedereröffnung der expert-Standorte und Fußball-EM im Mittelpunkt

Nach der Marketingkampagne „Weiter für Sie da“, die zu Jahresbeginn 2021 bei expert im Fokus stand, kann expert mit seiner WOW-Kampagne – den Wieder-Offen-Wochen – wohl hoffentlich zeitnah seine Kundinnen und Kunden wieder in den Standorten begrüßen. Zur Jahresmitte folgt dann eine Kampagne zu einem lange erwarteten Event: der Fußball-Europameisterschaft 2021. „Im Rahmen der EM-Marketing-Kampagne wird expert sowohl stationär als auch online Präsenz zeigen, die Gesellschafterinnen und Gesellschafter lokal mit attraktiven PoS-Maßnahmen unterstützen und für die Kundinnen und Kunden mit attraktiven Angeboten und Aktionen aufwarten. Wir möchten das EM-Feeling an unsere Kundinnen und Kunden weitergeben und so positive Kaufimpulse setzen“, so Frank Harder.

Personal: Fortsetzung von Mystery Shopping und Qualifizierungsoffensive

Gerd-Christian Hesse, Vorstand für Finanzen, Personal und Versicherung der expert SE

Das Mystery-Shopping-Programm, das im vergangenen Jahr gestartet wurde, wird auch 2021 fortgeführt. „Die Ergebnisse aus unserem Mystery Shopping kommen unserem umfangreichen Qualifizierungsprogramm zugute“, sagt Gerd-Christian Hesse, Vorstand für Finanzen, Personal und Versicherung der expert SE. „Wir haben bei expert früh erkannt, dass gut ausgebildete und motivierte Beschäftigte die Basis für den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens bilden – sowohl an unseren Standorten als auch in unserer Zentrale. Daher betrachten wir Investitionen in Aus- und Weiterbildung als Investitionen in unsere Zukunft und entwickeln unsere Qualifizierungsmaßnahmen ständig weiter.“

KOOP 2021: Das Beste aus allen Welten

Mit der expert-Frühjahrstagung ist die erste virtuelle KOOP 2021 offiziell gestartet. Unter dem Motto „Das Beste aus allen Welten“ legen expert und Euronics erstmals in Zusammenarbeit mit der Messe Berlin ihre Frühjahrsveranstaltungen zusammen und schaffen so ein neues Veranstaltungsformat für die Branche. In der kommenden Woche veranstaltet Euronics seine Frühjahrsmesse, vom 19. bis 23. April 2021 findet die virtuelle Frühjahrsmesse von expert statt.

www.expert.de