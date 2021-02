Philips Professional Displays ab sofort bei Kindermann

Die Kindermann GmbH gibt ihre Kooperation mit PPDS für Philips Professional Displays bekannt.

Seitdem die Digitalisierung in allen Bereichen immer wichtiger wird, erweitert das Unternehmen nun seine Produktpalette, indem es die innovativen Digital Signage und Multi-Touchdisplays von Philips in die Distribution aufnimmt.

Die Digital Signage Lösungen sollen sich durch ihre brillante Bildwiedergabe und intuitive Software auszeichnen. Dank des rahmenlosen Designs der LED-Displays können die Anwendungen beliebig skaliert werden. Zudem lassen sie sich spielend leicht in bestehende Systeme integrieren, da sie sowohl über kabelgebundene als auch drahtlose Verbindungsmöglichkeiten verfügen. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung in allen Branchen, bringt das Team von Philips Professional Display sein ausgeprägtes Wissen über die Anforderungen von Unternehmen an moderne Konferenzraumeinrichtungen in die Kooperation ein. Nach diesen Prämissen werden auch die Displays entwickelt. Diese zeichnen sich durch ihre Konnektivität, intelligente Funktionen sowie eine ultrahohe Bildauflösung aus. „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Philips, da das Unternehmen die Anforderungen der Distribution bestens versteht. Mit dem Anspruch, stets innovative und nachhaltige Lösungen zu erschaffen, ergänzen die Philips Professional Display Produkte unser bestehendes Sortiment perfekt. Dank dieser Kooperation können wir unseren Händlern noch mehr Alternativen an Digital Signage- und Display-Lösungen zur Verfügung stellen“, so Timo Meißner, Geschäftsführer der Kindermann GmbH.

www.kindermann.de

Philips-Professional-Displays