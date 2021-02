VARTA AG mit Neuem Markenauftritt

VARTA präsentiert sich in neuem Design und mit dem neuen Markenclaim „Empowering Independence“

Der Konzern betont damit künftig seine Rolle als Technologieunternehmen mit der klaren Vision, die Batterietechnologie für ein unabhängigeres Leben zu ermöglichen.

Mit der Wiedereingliederung des Haushaltsbatteriegeschäfts und dem Rückblick auf das erfolgreichste Geschäftsjahr in seiner 135-jährigen Unternehmensgeschichte untermauert die VARTA AG diesen historischen Moment mit einem neuen Markenauftritt.

„Unter dem modernisierten Markenauftritt geht VARTA gestärkt in eine Zukunft, in der wir weiter wachsen und vor allem profitabel sein werden“, sagt Herbert Schein, CEO VARTA AG.

Als Technologieunternehmen setzt VARTA mit der Neugestaltung seines Markenauftritts auf eine konsequente Weiterentwicklung des Logos. Der prägnante VARTA-„Beam“, der ursprüngliche Lichtstrahl einer Taschenlampe in V-Form, der schon immer Teil des Logos war, wurde als Kernbestandteil beibehalten, weiterentwickelt und erhält im neuen Auftritt eine größere Bühne. So wird dem Logo mit Wort- und Bildmarke mehr Flexibilität in der Anwendung gegeben. Die Wortmarke reflektiert und verkörpert mit „V“ und „A“ bereits das ikonische Symbol und wurde in ihren Proportionen an die Bildmarke angepasst. Der Schriftzug soll somit auch die Neu-Ausrichtung von VARTA als Technologieunternehmen widerspiegeln. Das ikonische VARTA-Blau wurde leicht abgewandelt und geschärft.

Mit dem aktuellen Markenclaim „Empowering Independence“, der auch gleichzeitig den Markenkern darstellt, rückt VARTA die Kunden und Partner noch stärker in den Mittelpunkt und unterstreicht die Vision des Unternehmens: „Wir definieren die Zukunft der Batterietechnologie, um ein unabhängigeres Leben zu ermöglichen.“

“ Mit dem neuen Markenauftritt vollziehen wir bei VARTA einen Wandel, der das Unternehmen mit seiner Haltung und seinem neuen Selbstverständnis nach außen sichtbar macht. Marke, Logo und unternehmerische Entwicklungen sind im Einklang miteinander für eine starke Zukunft“, sagt Andreas Fritz, Head of Group Marketing VARTA AG.

