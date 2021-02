Das neue Poly Rove DECT IP-Telefon mit antimikrobiellen Schutz ist das erste Schnurlostelefon mit integriertem antimikrobiellem Produktschutz von Microban.

Damit ermöglicht Poly seinen Nutzern mehr Sicherheit in diesbezüglich herausfordernden Arbeitsumgebungen wie dem Gesundheitswesen, dem Einzelhandel oder der Industrie.

Die Microban-Technologie sorgt bei der Poly Rove-Familie, bestehend aus den Geräten Poly Rove 30 und Poly Rove 40, für Telefonoberflächen mit bis zu 99 Prozent höherer Sauberkeit. In Umgebungen wie Lagerhäusern trägt die Technologie aktiv zur Bekämpfung des Wachstums schädigender Bakterien bei, ohne das Design, die Funktionen oder die Robustheit der Poly-Geräte zu beeinträchtigen. Die antimikrobielle Technologie wird bereits während der Herstellung integriert, so dass das Wachstum von Bakterien und Keimen über die gesamte Lebensdauer der Geräte gehemmt wird.

„Microban ist stolz darauf, mit Poly zusammenzuarbeiten, um Telefone und Konferenzlösungen auf den Markt zu bringen, die über unseren patentierten antimikrobiellen Schutz verfügen“, sagt Michael Ruby, Vice President of Global Built-in Business bei Microban. „Wir bieten mit unserer ‚Always-on Technologie‘, die nun in die professionellen Lösungen von Poly integriert ist, einen Produktschutz für Kunden auf der ganzen Welt.“

Poly Rove Familie

Poly Rove DECT-Geräte wurden entwickelt, um für optimales Vertrauen in die Zusammenarbeit und Kommunikation an kritischen Arbeitsplätzen zu sorgen. Die Schnurlostelefone ermöglichen den mobilen Einsatz auch in großen Organisationen und sind auf bis zu 1.000 Mobilteile skalierbar. Poly Rove-Telefone sind zudem nicht nur exklusiv mit der Microban-Technologie ausgestattet, sondern bieten auch Schutz vor Staub und Flüssigkeit gemäß der Schutzart IP65. Das macht sie robust genug für den Einsatz im Gesundheitswesen, in der Fertigung und im Einzelhandel. Mit dem Poly Rove R8 DECT-Repeater wird zudem die DECT-Verschlüsselung beibehalten, so dass die Sicherheit nicht beeinträchtigt wird, auch wenn sich der Nutzer in größerer Entfernung bewegt und telefoniert.

Poly Rove-Telefonsysteme verfügen über erstklassiges Audio mit HD-Sprache und verbesserter Unterdrückung von Hintergrundgeräuschen für einen hervorragenden Klang. Programmierbare Leitungstasten und ein großer Bildschirm ermöglichen eine einfache Navigation. Auf diese Weise verpasst niemand einen kritischen Anruf – sei es aus einer Lagerhalle oder einer Notaufnahme.

„Laut unseren Studien suchen Unternehmen verschiedenster Branchen nach Möglichkeiten, ihren Arbeitsplatz zu verbessern. Mitarbeiter bewerteten zudem antimikrobielle Vorkehrungen als wichtigsten Schritt auf dem Weg zu einem sicheren Büro“, sagt Irwin Lazar, President und Principal Analyst bei Metrigy. „Wir erwarten, dass die Nachfrage nach solchen Funktionen stetig zunehmen wird.“

„Das Wohlbefinden unserer Kunden und Mitarbeiter am Arbeitsplatz, auch in unserem Unternehmen, hat für uns höchste Priorität. Unsere Partnerschaft mit Microban ist hierfür ein Paradebeispiel“, sagt John Lamarque, Vice President und General Manager des Geschäftsbereichs Voice Collaboration und Professional Headsets bei Poly. „Durch die Kombination der Microban-Schutztechnologie mit der Expertise von Poly im Bereich drahtloser DECT-Sicherheit und drahtlosem DECT-Audio können sich Kunden und Mitarbeiter überall auf der Welt mit unseren Geräten sicher fühlen, wenn sie in Lagerhäusern, Einzelhandelszentren und Krankenhäusern an die Arbeit gehen.“

www.poly.com