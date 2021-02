Panasonic Telezoom 70-300 mm mit Makrofoto

Mit dem Lumix S 70-300 mm F4.5-5.6 MACRO O.I.S. stellt Panasonic ein Telezoomobjektiv mit variabler Brennweite für beeindruckende Fotos und Videos vor.

Es erweitert das L-Mount-System um ein weiteres Objektiv für spiegellose Lumix S-Vollformatkameras. Auch bei diesem neuen Telezoom kombiniert das duale Stabilisierungs-System (Dual I.S.) den O.I.S. (Optischer Bildstabilisator) des Objektivs mit dem Stabilisator in den Kameras der Lumix S-Serie und kompensiert so Verwacklungsunschärfen, wodurch eine um 5,5 Blendenstufen längere Verschlusszeit möglich sein soll. Mit einer Mindestfokussierentfernung von 0,54 m beziehungsweise 0,74m erreicht das 70-300 mm eine maximale Vergrößerung von 0,5x (bei 300 mm) und ermöglicht damit Makrofotografie und Videografie in halber Lebensgröße. Die abgerundete Blende mit ihren 11 Lamellen soll für ein besonders attraktives Bokeh über den gesamten Zoombereich bieten. Die robuste, staub- und spritzwassergeschützte Konstruktion widersteht außerdem dem Einsatz unter rauen Bedingungen, selbst bei -10° C. Die Fluorvergütung auf dem Frontelement ist darüber hinaus wasser- und ölabweisend. Der Filterdurchmesser beträgt 77 mm.

Durch die Anordnung von 17 Linsenelementen in 11 Gruppen mit einer UED-Linse (Ultra Extra-low Dispersion), zwei ED-Linsen (Extra-low Dispersion) und einer UHR-Linse (Ultra-High Refractive Index) werden sowohl axiale chromatische Aberration am Telebereichende als auch chromatische Aberration der Vergrößerung bei kürzeren Brennweiten effektiv unterdrückt. Insbesondere die UHR-Linse erzielt eine gleichmäßige Bildqualität von der Mitte bis zu den Rändern des Bildes und trägt gleichzeitig zu der kompakten Größe des Objektivs bei.

Alle Objektive der Lumix S-Serie zeichnen sich bei Videoaufnahmen durch einen Mechanismus aus, der „Focus Breathing“ für Videographen minimiert – ein Phänomen, das bei der Verwendung von Wechselobjektiven auftritt, die vor allem für die Erstellung von Standbildern konzipiert sind. Darüber hinaus wird die Fokusverschiebung beim Zoomen unterdrückt, so dass das Motiv in der Schärfenebene bleibt und bessere Videoaufnahmen möglich sind. Gemeinsam mit Leica und Sigma stehen mit dem neuen Telezoom insgesamt über 45 Objektive für das L-Mount-System zur Verfügung. Die unverbindliche Preisempfehlung für das S 70-300 mm F4.5-5.6 liegt bei 1.349 Euro.

