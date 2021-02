Die Samsung TV SuperDeals sind zurück

Bis zu 250 Euro Geld zurück oder doch lieber ein Bundle mit einem Galaxy-Smartphone? Die Samsung SuperDeals sind zurück.

Wer sich im Aktionszeitraum vom 17. Februar bis 14. März 2021 für eines der Aktionsmodelle entscheidet, erhält je nach Aktionsgerät entweder einen Teil des Kaufpreises zurück oder eines von drei leistungsstarken Galaxy-Smartphones als Zugabe dazu. Abgerundet werden die Deals bei Erwerb eines Aktions-TVs durch das umfassende Angebot der Samsung Collection.

Es ist wieder soweit: Die Samsung SuperDeals sind zurück – dieses Mal mit attraktiven Prämien auf ausgewählte QLEDs, Lifestyle TVs und Soundbars des Modelljahres 2020. Wer dem heimischen TV-Erlebnis ein umfassendes Upgrade verleihen möchte, kann zwischen dem 17. Februar und 14. März auch finanziell profitieren. Abhängig vom jeweiligen Aktionsgerät erhalten Kunden bis zu 250 Euro Cashback oder beim Erwerb eines ausgewählten Aktions-TVs eines von drei attraktiven Galaxy-Smartphones im Bundle zum Kauf dazu.

Ist für das Aktionsgerät ein Cashback erhältlich, wird dieser bei der Bestellung im Samsung Online Shop automatisch vom Verkaufspreis des Produkts abgezogen. Kauft der Kunde sein Aktionsgerät bei einem teilnehmenden Händler, zahlt er zunächst den üblichen Preis und kann das Gerät nachträglich spätestens bis zum 28.03.2021 (Ausschlussfrist) unter https://www.samsung.com/de/offer/superdeals-tv/ registrieren. Ist dies erfolgreich erledigt, erhält der Käufer die Gutschrift des Cashback innerhalb von 45 Werktagen auf sein Konto überwiesen. Wichtig ist hier, dass das Gerät mit einem länderspezifischen Modell-Code gekennzeichnet ist, der es zur Teilnahme an der Aktion berechtigt. Die entsprechenden Produkte inklusive Modell-Codes sind in den Teilnahmebedingungen unter https://www.samsung.com/de/offer/superdeals-tv/ zu finden.

QLEDs und Galaxy-Smartphones im Bundle

Beim Kauf des 4K QLED Topmodell Q95T3 in 65 Zoll profitieren Kunden nicht nur von gestochen scharfer 4K Bildqualität, sondern können sich auch über eine Reihe nützlicher Features freuen. Dank seines integrierten Quantum 4K-Prozessors stellt der QLED von Samsung tiefe Kontraste und kleine Details scharf dar. Dabei sorgen fortschrittliche Features wie die praktische Antireflexionsbeschichtung oder der Ultra Viewing Angle dafür, dass die Stärken des 4K TVs in nahezu jeder Umgebung zur Geltung kommen. Mithilfe der Funktionen „Adaptive Picture“ und „Active Voice Amplifier“ kann der TV sich außerdem den Licht- bzw. Soundverhältnissen seiner Umgebung anpassen und so dafür sorgen, dass dem Zuschauer kaum Details entgehen.

Beim Kauf eines Samsung Q95T in 65 Zoll erhalten Kunden ein Galaxy A71 als Zugabe dazu. Dasselbe gilt für den 8K TV Q700T in 65 und 55 Zoll, sowie für den 4K TV Q90T in 65 Zoll. Entscheiden sich Kunden für die Ausführungen des Q95T3 in 55 Zoll, können sie sich über ein Galaxy A51 freuen. Die beliebten Samsung Smartphone-Modelle lassen sich über das Galaxy-Ökosystem einfach mit den TVs koppeln. Das Galaxy S10 Lite, das sich insbesondere durch sein nahezu grenzenloses Infinity-O Display auszeichnet, erhalten Kunden beim Kauf eines Q87T in 75 Zoll, Q85T in 75 Zoll oder Q84T in 75 Zoll dazu.

Lifestyle TVs: Smartphone-Bundle oder Geld zurück

Auch die Lifestyle TVs The Frame (in 43“, 50“, 55“ und 65“) The Sero und The Serif aus dem Modelljahr 2020 sind im Aktionsportfolio der beliebten SuperDeals inbegriffen. Die drei Produkte vereinen großartige Bilder mit einem stylischen Design, das ein mitreißendes TV-Erlebnis ermöglicht. Beim Kauf eines The Serif ab einer Größe von 43 Zoll sowie eines The Frame in 55 Zoll und in 65 Zoll erhalten Kunden ebenfalls ein kostenloses Galaxy-Smartphone dazu. Für The Sero und Modelle mit einer Bildschirmdiagonale von 50 bis 43 Zoll gibt es eine attraktive Cashback-Prämie von bis zu 100 Euro.

Den besten Deal in Sachen Cashback können interessierte Kunden mit dem Samsung 75 Zoll Modell des Q80T12 machen. Der ebenfalls mit zahlreichen Features und einem leistungsfähigen Quantum 4K-Prozessor ausgestatte QLED von Samsung verspricht bei einer Größe von 75 Zoll eine stattliche Cashback-Prämie von 250 Euro. Beim Kauf des Q77T, des Q75T, des Q70T und des Q60T warten Cashback-Prämien im Wert von 150 bis zu 200 Euro.

Samsung Collection und Soundbars runden SuperDeals ab

Unabhängig von ihrer Größe sind alle Aktions-TVs mit der Samsung Collection ausgestattet. Diese ermöglicht Nutzern den temporären Zugang zu verschiedenen zahlungspflichtigen TV- und Streamingdiensten mit variierender Nutzungsdauer. Wer sich innerhalb des Aktionszeitraums also beispielsweise für den Kauf eines Samsung Q700T in 55 Zoll und in 65 Zoll entscheidet, erhält eine einjährige Mitgliedschaft für DAZN, Sky Ticket und waipu.tv sowie sechs Monate HD+ im Wert von 826,03 Euro dazu.

Da für ein ausgewogenes TV-Erlebnis aber auch die entsprechende Klangkulisse wichtig ist, werden die SuperDeals zusätzlich durch ausgewählte Soundbars und Sound-Towers ergänzt. In den Genuss der attraktiven Prämie kommen Kunden beim Kauf der Q-Soundbar HW-Q950T. Sie verfügt über ein leistungsstarkes 9.1.4-Kanalsystem mit 20 integrierten Lautsprechern und unterstützt True Dolby Atmos sowie True DTS:X. Während des Aktionszeitraums erhalten Kunden beim Kauf eine Cashback-Prämie von 100 Euro.

