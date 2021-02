didacta 2021 Programm-Schwerpunkte werden digital präsentiert

Corona macht die Planung der Bildungsmesse didacta für Aussteller und Besucherinnen und Besucher unmöglich. Daher wird die zuletzt für Mai 2021 auf dem Messegelände in Stuttgart geplante Veranstaltung nicht stattfinden.

„Die Aussteller haben nun Planungssicherheit, das war uns wichtig“, sagt Reinhard Koslitz, Hauptgeschäftsführer des Didacta Verbandes. „Die didacta lebt vom Austausch wichtiger Fachinformationen und vom Diskurs, der gerade in der Pandemie wichtiger denn je ist. Um nicht gänzlich darauf verzichten zu müssen, setzen wir gemeinsam mit der Landesmesse Stuttgart darauf, eine kleine, aber feine Auswahl an Vorträgen und interaktiven Formaten für die Fach- und Lehrkräfte aller Bildungsbereiche online zu präsentieren. “Das Online-Programm soll noch im ersten Halbjahr 2021 durchgeführt werden. „Bis zuletzt haben der Didacta Verband und die Messe Stuttgart daran gearbeitet, eine Messe vor Ort in den Messehallen zu ermöglichen“, sagt Stefan Lohnert, Geschäftsführer der Messe Stuttgart. „Der nicht prognostizierbare Verlauf der Pandemie lässt uns aber keine Wahl. Eine Veranstaltung mit über 80.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern kann derzeit nicht verlässlich geplant werden. Das Interesse der Aussteller an einer didacta im Mai war groß, wir können jedoch den für die Aussteller nötigen Planungsvorlauf nicht mehr gewährleisten“, so Lohnert.

Die Landesmesse Stuttgart und der Didacta Verband hatten einen Termin im Mai geprüft, nachdem sie die ursprünglich für März 2021 terminierte Veranstaltung aufgrund der Corona-Situation bereits im vergangenen Jahr absagen mussten. Die nächste didacta Präsenzmesse soll vom 22. bis 26. März 2022 in Köln stattfinden.

