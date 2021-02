Sibylle Ruppert ist Product Marketing Managers TV bei Hisense

Zu Beginn des Monats wurde die Vakanz des Product Marketing Managers TV bei der Marke Hisense besetzt.

Mit Sibylle Ruppert tritt eine erfahrene Marketing- und Vertriebs-Spezialistin die Stelle an. Durch ihre vorherige Position als Channel Marketing Manager in derselben Branche verfügt sie über einschlägiges Wissen über die verschiedenen Anforderungen der Vertriebskanäle und Preisgestaltungen. Sie hatte dort bei der Neueinführung und der strategischen und operativen Weiterentwicklung der Marke Toshiba mitgewirkt. Davor war sie mehrere Jahre bei Logitech als Marketing Specialist tätig

In ihrer neuen Position ist sie unter anderem für den strategischen Ausbau des TV-Portfolios und dessen Vermarktung in den unterschiedlichen Kanälen verantwortlich – vom Fachhandel bis zum E-tailer. Im Hinblick auf die umfangreiche Produktpalette des CE-Spezialisten sowie den rasant wachsenden Absatz seiner ULED TV in Deutschland ist die Besetzung dieser Stelle wesentlich.

„Wir freuen uns, eine erfahrene Fachfrau an Bord geholt zu haben, die uns bei der Platzierung und Weiterentwicklung des Portfolios unmittelbar unterstützen kann. Mit ihrem umfangreichen Produkt Know-how wird sie die Positionierung der Marke in den Vertriebskanälen und die Sortimente unserer Kunden optimieren. Die Verknüpfung von Paneldaten sowie der intensive Austausch mit dem Headquarter ermöglichen eine noch genauere Anpassung an den Markt. Ein klares Signal, dass wir uns als Spezialist weiter etablieren“, kommentiert Adrian Grimm, Head of Product Management.

