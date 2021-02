Das Asus ZenBook 13 mit Full-HD OLED-Display verbindet starke Performance, leichtes Gewicht und spektakuläre Displaypower.

Das OLED-Display mit Full-HD-Auflösung lässt Farben besonders lebensecht erscheinen und bietet herausragende Helligkeit und Kontraste auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Ein schlankes, leichtes Gehäuse und eine lange Akkulaufzeit von bis zu 16 Stunden machen das ZenBook 13 OLED zum perfekten Begleiter für unterwegs. Der neueste Intel Core i7 Prozessor der 11. Generation und hohe Speicherkapazitäten liefern auch bei anspruchsvollen Arbeiten eine starke Performance.

Detaillierte Darstellung dank OLED-Technologie

Mit seinem Full-HD OLED-Display in 13 Zoll bietet das ZenBook 13 OLED satte Farben und klare Kontraste. Damit Nutzer auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen einwandfrei auf dem Bildschirm sehen und arbeiten können, ist das Display des ZenBook 13 OLED mit bis 400 cd/m² besonders hell. Zudem verfügt es über das VESA Display HDR™ True Black-Zertifikat für tiefe Schwarztöne, sowie einen erhöhten Dynamikbereich, wodurch mehr Bilddetails angezeigt werden können. Für kreatives Arbeiten auf professionellem Niveau unterstützt das Display einen DCI-P3-Farbraum von 100 Prozent. Dabei ist es auch bei langer Nutzung besonders augenschonend – zertifiziert vom TÜV Rheinland. Das nahezu rahmenlose NanoEdge-Design verzichtet auf überflüssige Bildschirmränder und ermöglicht eine Screen-to-Body-Ratio von 88 Prozent.

Leistung, Ausdauer und produktivere Workflows

Angetrieben wird das ZenBook 13 OLED von einem leistungsfähigen Intel Core Prozessor (bis zu i7-1165G7). Der bis zu 16 GB große Arbeitsspeicher ermöglicht mühelos die parallele Nutzung zahlreicher Anwendungen. Auch mit seiner leistungsstarken Ausstattung ist das ZenBook 13 OLED ein Leichtgewicht von nur 1.110 Gramm, und passt mit seinem kompakten Format in jede Tasche. Der ausdauernde Akku bietet unterwegs bis zu 16 Stunden Laufzeit. Für zahlreiche Anschlussmöglichkeiten sorgen zwei Thunderbolt 4 USB-Typ-C-, ein USB 3.2 Gen.1 Typ-A-Port, ein HDMI-Anschluss und ein MicroSD-Kartenslot.

Das ZenBook 13 OLED verfügt über das NumberPad 2.0, mit dem sich das Touchpad mit nur einem Klick in einen LED-beleuchteten Ziffernblock verwandelt. Die Tastatur ist durch das Edge-to-Edge-Design besonders groß und bietet auf der rechten Seite noch zusätzlich Platz für eine Reihe von Funktionstasten. Das ErgoLift-Scharnier hebt die Tastatur dabei automatisch an und verbessert so den Komfort, die Kühlung und die Audioqualität des Harman Kardon-Soundsystems.

Preis und Verfügbarkeit

Das ZenBook 13 OLED (UX325EA) ist ab sofort ab 999 Euro verfügbar.

www.asus.de