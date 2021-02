Ultimate Ears HYPERBOOM mit 24 Stunden Akkulaufzeit

Ultimate Ears neuester Lautsprecher HYPERBOOM unterstützt Easy-Share, einen adaptiven Equalizer (EQ) und trumpft mit bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit auf.

Ultimate Ears erweitert sein Lautsprecher-Portfolio in Deutschland mit dem Ultimate Ears HYPERBOOM, der lauteste Lautsprecher der BOOM-Produktfamilie. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden* und satten Bässen sowie einem großen Dynamikumfang erweckt HYPERBOOM die Musik detailreich zum Leben. HYPERBOOM ist in Deutschland ab sofort für 399 Euro über die offizielle Webseite von Ultimate Ears erhältlich.

Großartiger Sound für jeden Zweck

Der neue Lautsprecher HYPERBOOM von Ultimate Ears unterstützt vier Eingangsquellen – zwei davon via Bluetooth, ein 3,5mm Klinkenanschluss sowie einen Optical Audioeingang. Dadurch wechseln Nutzer*innen die Wiedergabequellen, ob Smartphone, Laptop oder Spielekonsole schnell und bequem mit nur einem Knopfdruck. Dank des integrierten, adaptiven Equalizers (EQ) erkennt HYPERBOOM die Umgebung und passt die Klangeigenschaften drinnen wie draußen automatisch an, um den Raum mit Sound zu füllen.

“Mit HYPERBOOM machen wir unseren unverwechselbaren Ultimate Ears-Sound noch größer und lauter als je zuvor,” sagt Sprecher Doug Ebert, Leitender Produkt-Manager bei Ultimate Ears. “Angefangen bei einem wunderbar satten Klang, wuchtigen Bässen und einem phänomenalen Dynamikbereich bei jedem Pegel, haben wir Funktionen wie einfaches Musik-Sharing, einen adaptiven EQ und bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit hinzugefügt.”

Wassergeschützt und trifft immer den richtigen Ton

HYPERBOOM verwandelt dein Wohnzimmer oder deinen Garten zur Partylocation. Mit einer IPX4-Einstufung widersteht der Lautsprecher verschütteten Getränken oder Wasserspritzern. Außerdem können Smartphones mühelos über den integrierten USB-Ladeanschluss aufgeladen werden. Per One-Touch-Musiksteuerung spielen Nutzer*innen ihre Lieblingstitel direkt am Lautsprecher ab, pausieren und überspringen diese oder starten mit nur einem Knopfdruck ihre Lieblings-Playlisten von Apple Music, Spotify für Android**, Amazon Music*** und Deezer Premium.

Doch abseits von Wohnzimmer-Partys, ist HYPERBOOM auch für den Alltag bestens geeignet. Seine schlanke Silhouette und die charakteristische Rautenform sind in ein einzigartiges Gewebe gekleidet, das eindrucksvollen Klang und langlebige Haltbarkeit miteinander vereint. Die großflächige Stoff-Verkleidung und die geschwungenen Kanten verleihen dem Lautsprecher einen angenehmen Look, der sich auf natürliche Weise in Ihr Zuhause einfügt.

Unbegrenzte Möglichkeiten mit der BOOM-App

HYPERBOOM unterstützt die Nutzung der BOOM-App. Diese ist im Apple App Store und Google Play Store erhältlich. In der App haben Nutzer*innen Zugriff auf unterschiedliche Funktionen wie das Einrichten bevorzugter Wiedergabelisten, den Lautsprecher aus der Ferne ein- oder auszuschalten, die Lautstärke einzustellen und mehr. Sie können auch überprüfen, ob die neueste Lautsprechersoftware installiert ist und HYPERBOOM mit anderen BOOM-, MEGABOOM- oder HYPERBOOM-Lautsprechern über die PartyUp-Funktion der BOOM-App verbinden.

Preis und Verfügbarkeit

Ultimate Ears HYPERBOOM ist ab sofort zu einem Preis von 399 Euro verfügbar.

www.ultimateears.com