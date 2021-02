Sony präsentiert das Xperia 5 II in Pink

Das handliche Premium-Smartphone Xperia 5 II ist ab sofort auch in Pink erhältlich.

Im Inneren überzeugt das Xperia 5 II auch in neuem Anstrich mit seiner Premiumtechnik. Auf der in Corning Gorilla Glas 6 eingefassten Rückseite findet sich das Triple-Kamera-System, das mit Alpha-Technologie und ZEISS T-Beschichtung ausgestattet ist. Somit bietet es die nötige Geschwindigkeit und Genauigkeit, um jeden Moment perfekt einzufangen. Zeitlupenaufnahmen in 4K HDR bei 120 fps sind eine leichte Übung für das Xperia 5 II, aber auch Portraitaufnahmen gelingen dank Echtzeitaugenautofokus besonders gut, bei Mensch und auch Tieren.

Darüber hinaus sorgt 5G-Technologie jederzeit für schnelle Datenübertragung und ein Qualcomm Snapdragon 865 sowie 8GB RAM für die nötige Leistungsfähigkeit in jeder Lebenslage. Dank der kompakten Abmessungen und dem 21:9 Seitenverhältnis des verbauten FHD+ HDR OLED-Displays liegt es perfekt in der Hand. Mit der 120 Hz Bildwiederholrate sowie 240 Hz Abtastfrequenz bei Berührungen ist das Xperia 5 II in der täglichen Bedienung, insbesondere aber beim Spielen actiongeladener Mobile Games so präzise und flüssig wie kein anderes Xperia Smartphone. Ein in Zusammenarbeit mit professionellen Mobile Gamern entwickelter Spielebeschleuniger sorgt für zusätzliche Unterstützung bei der Jagd nach dem nächsten Highscore.

Das Xperia 5 II in Pink ist ab sofort, für 899 Euro (UVP) verfügbar und wird mit Android 11 ausgeliefert.

