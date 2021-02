Neuer Wi-Fi 6 Router AX5400 von D-Link

D-Link erweitert sein Portfolio um den Premium Wi-Fi 6 Router AX5400.

Der AX5400 Wi-Fi 6 Router DIR-X5460 ermöglicht dank moderner WLAN AX-Technologie ein enormes Plus in Sachen Kapazität und Bandbreite. Zuhause oder im Small Office stehen Wireless-Geschwindigkeiten von bis zu 5.400 Mbit/s zur Verfügung. Nutzer kommen mit dem DIR-X5460 in den grenzenlosen Genuss von Ultra-HD sowie 4K/8K Video Streaming und sind für die neuste Generation von Spielekonsolen mit Wi-Fi 6 Support bestens gerüstet. Der Router ist mit Amazon Alexa sowie Google Assistant kompatibel und somit die perfekte Lösung für ein Smart Home.

The Power of Wi-Fi 6

Mit der aktuellen Generation an Spielekonsolen steht eine neue Ära von Gaming-Anwendungen in den Startlöchern, die atemberaubende Spielerlebnisse versprechen. Zudem zaubern neueste 4K/8K Fernseher gestochen scharfe Bilder ins Wohnzimmer und machen aus Streaming ein Heimkinoerlebnis. Essentiell dafür ist ein Netzwerk, welches die passende Geschwindigkeit liefert. Der DIR-X5460 vereint einen 1,5 GHz Tri-Core-Prozessor mit einer Vielzahl an innovativen Technologien, die das WLAN-Erlebnis für Nutzer auf ein neues Level heben – insbesondere mit Blick auf bandbreitenintensive Anwendungen wie Streaming oder Online Gaming. Der Router, ausgestattet mit aktueller Wi-Fi 6 Dualband-Technik, steigert dank schneller 1024 QAM (Quadraturamplitudenmodulation) sowie einer maximalen Kanalbandbreite von 160 MHz, den Datendurchsatz um bis zu 25 Prozent im Vergleich zum Vorgängerstandard WLAN AC. Im 5 GHz-Bereich schafft der neue D-Link Router eine Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 4.800 Mbit/s. Im 2,4 GHz-Bereich sind bis zu 600 Mbit/s möglich. Kombiniert können Daten mit bis zu 5.400 Mbit/s übertragen werden.

Der ultimative Router für das vernetzte Zuhause

Der neue Premium-Router von D-Link verfügt zudem über Gigabit-Ethernet-WAN und vier Gigabit-LAN-Ports. Link-Aggregation an zwei der LAN-Ports sorgen für eine kabelgebundene Gesamtbandbreite von zwei Gigabit. Integrierte Sendeverstärker, Beamforming sowie BSS Coloring vergrößern die Reichweite des WLANs und richten das Signal gezielt aus – ein Vorteil gerade in „lauten“ WLAN-Umgebungen mit vielen Nachbarn. Sechs parallele Streams und die neue OFDMA-Technik (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) verbessern gepaart mit MU-MIMO die gesamte Netzwerkeffizienz. Daten werden schneller an integrierte Geräte im Netzwerk weitergeleitet während gleichzeitig Latenzzeiten reduziert werden. Die Übertragung großer Datenmengen wie beispielsweise bei Internet TV, Virtual Reality Gaming und 4K/8K Video Streaming ist somit problemlos über mehrere Geräte gleichzeitig möglich. Dank Target Wake Time (TWT) sorgt der Router zudem für eine bessere Akkulaufzeit von batteriebetriebenen verbundenen Geräten. Durch WPA3 ist das Drahtlosnetzwerk mit dem sichersten am Markt verfügbaren WLAN-Verschlüsselungsstandard gesichert. Der neue D-Link Router DIR-X5460 eignet sich ideal als Herzstück eines vernetzten Zuhauses mit vielen WLAN-Endgeräten.

Einfache Bediendung per App und Sprachsteuerung

Die Bedienung des neuen D-Link Wi-Fi 6 Routers funktioniert bequem über die kostenlose D-Link Wi-Fi-App, über welche das Gerät auch im Handumdrehen eingerichtet ist. Ein nützliches Feature für Eltern: Damit die eigenen Kinder während der derzeitigen Pandemie-Lage nicht ununterbrochen online sind, kann per Parental-Control-Funktion individuell festgelegt werden, wann welche Endgeräte Zugang zum Internet erhalten. Der DIR-X5460 ist zudem per Sprache bedienbar. Über smarte Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Google Assistant können Nutzer den Zugang zum WLAN aktivieren oder deaktivieren, Zugangsdaten überprüfen oder das System neu starten.

