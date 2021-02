Panasonic: Podcast über Lumix-Kameras

Der YouTuber Konrad Schneider (Foto) hat seinen neuen Podcast „LUMIX Insiders“ vorgestellt.

Panasonic unterstützt den Podcast inhaltlich und fachlich. Die erste Folge wird am 7. Februar veröffentlicht. Mit „LUMIX Insiders“ startet Konrad Schneider (ValueTechTV) einen Podcast über LUMIX Kameras. Inhaltlich werden aktuelle Ereignisse rund um die Marke LUMIX, Funktionen der Kameras für Fotografen und Videografen sowie Interviews mit anderen LUMIX-Power-Usern im Fokus stehen. In der ersten Folge dreht sich alles um die LUMIX S-Serie – sowohl die Software als auch die Hardware. Die Box-Kamera BGH1 rückt dann in der zweiten Folge in den Fokus. Weitere Folgen drehen sich unter anderem um die Themen Streaming, die LUMIX S5 und Beleuchtung. Der Podcast wird von Konrad Schneider erstellt und veröffentlicht, Panasonic Deutschland unterstützt das Format. „LUMIX Insiders“ soll zwei- bis dreiwöchentlich auf den Podcast-Plattformen Spotify, Google Podcast und Apple Podcast erscheinen.

www.panasonic.de