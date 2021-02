Canon, Dr. Oliver Fix folgt auf Harald Horn

Harald Horn, Director Corporate & Public Affairs bei Canon Deutschland, trat zum 31.1.2021 in den Ruhestand. Seine Nachfolger wird Dr. Oliver Fix.

Nach 30 Jahren in den unterschiedlichsten Führungspositionen bei Canon in Deutschland und in den Europazentralen in Amsterdam und London, verabschiedet sich Harald Horn nun aus dem Berufsleben. Seine Aufgaben übernimmt, zusätzlich zu seiner Rolle als Geschäftsführer der Canon Tochter cognitas, Dr. Oliver Fix (60).

Dr. Oliver Fix. Fix ist seit 1993 in verschiedenen Führungspositionen in Marketing, Vertrieb, IT und Business Operations im Unternehmen. Sein Weg führte von Canon Euro-Photo aus über die Canon Europazentralen in Amsterdam und London zurück zu Canon Deutschland. Er verantwortete Merger & Acquisitions, managte unter anderem 2010 bis 2013 von London aus europaweit die Integration der Océ in die Canon Organisation. Er ist seit 2018 Geschäftsführer der Canon Tochter cognitas, einem führenden Unternehmen für technische Dokumentationen in Deutschland, und übernimmt die Position des Directors Corporate & Public Affairs zusätzlich zu dieser Aufgabe.

Harald Horn war seit 1991 im Unternehmen, seit 1996 als Prokurist und zuletzt als Director Corporate & Public Affairs. Er war zunächst in der Consumer Sparte des Unternehmens im Vertrieb auf nationaler Ebene tätig. Ab 2007 war er von Amsterdam aus für das Kamerageschäft in Europa, anschließend für die Professional Imaging Sparte vom Londoner Headquarter aus verantwortlich. 2013 kehrte er als Director Professional Imaging Group nach Deutschland zurück und übernahm im Jahr 2017 die Verantwortung für Corporate & Public Affairs.