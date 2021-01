TechniSat erweitert Geschäftsführung

TechniSat erweitert seine Geschäftsführung mit Tyron Winbush.

Die Geschäftsführung der TechniSat Digital GmbH, besetzt durch den Geschäftsführer und Firmengründer Peter Lepper, den Geschäftsführer Stefan Kön und die Geschäftsführerin Evelyn von Hellfeld, ist mit Wirkung zum 19.01.2021 mit Tyrone Winbush erweitert worden.

Tyrone Winbush zeichnet auf Geschäftsführerebene für die Bereiche Marketing, Kommunikation und Digitalisierung verantwortlich.

„Wir freuen uns, dass sich Tyrone Winbush dieser neuen Verantwortung stellt. Wir sind feste davon überzeugt, dass er auch in dieser neuen Position dazu beitragen wird, dass sich TechniSat weiterhin sehr positiv entwickelt“, so Peter Lepper, Geschäftsführer und Firmengründer der TechniSat Digital GmbH.

Langjährige Erfahrung in verantwortungsvollen Positionen

Tyrone Winbush, gelernter Industriekaufmann und Diplom-Informatiker ist seit Oktober 2003 bei der TechniSat Digital GmbH in Daun beschäftigt und übernahm im Januar 2005 die Abteilungsleitung Marketing. Anfang des vergangenen Jahres wurde ihm als Bereichsleiter Marketing und Kommunikation Prokura erteilt. Zusätzlich zu seinen Aufgaben bei der TechniSat Digital GmbH verantwortet Tyrone Winbush als Geschäftsführer die Geschäfte der nexxoo Apps & Internet GmbH in Berlin (seit 2013) und der Digital 1A GmbH in Daun (seit 2020).

Für die LEPPER Stiftung, welche 100% der Unternehmensanteile der von Peter Lepper gegründeten Techniropa Holding GmbH hält, ist Tyrone Winbush seit Februar 2020 als stellvertretender Vorstandsvorsitzender tätig.

www.technisat.de