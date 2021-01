Neue Chromebooks für die Schule von Acer

Acer stellt gleich zu Beginn des Jahres vier neue Chromebooks für die Schule vor.

Der Chromebook-Markt in Deutschland ist im letzten Jahr rasant gewachsen mit Wachstumsraten im dreistelligen Bereich. Dieser Entwicklung will Acer auch im Bildungsbereich Sorge tragen und erweitert die Vielfalt seines Education-Portfolios. Chromebooks sind mit vielen nützlichen Funktionen ausgestattet, die Schulen den Einstieg in die Digitalisierung erleichtern. Sowohl die administrative Handhabung als auch die intuitive Nutzung von Chrome OS machen Chromebooks für IT-Abteilungen, Lehrer und Schüler gleichermaßen attraktiv.

Beide Chromebook-Modelle sind mit Intel N4500 und N5100 Prozessoren der neuesten Generation ausgestattet und ermöglichen so an mehreren anspruchsvollen Aufgaben reibungslos parallel zu arbeiten. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden begleiten die Notebooks Schüler und Lehrer zuverlässig einen ganzen Schultag lang ohne Nachladen zu müssen. Zusammen mit bis zu 64 GB eMMC-Speicher und bis zu 8 GB RAM bieten die smarten Begleiter zudem ausreichend Platz für alle Projekte.

Besonders beim Home Schooling ist ein hochwertiges Display unabdingbar, wenn es darum geht, Lerninhalte schnell und mit einem Blick erfassen zu können: Das Chromebook Spin 511 ist mit einem kompakten 29,5 cm (11,6 Zoll) großen HD IPS-Touch-Display ausgestattet, während das Chromebook Spin 512 über ein HD+ IPS-Touch-Display im praktischen 3:2-Format verfügt und damit 18 Prozent mehr Sichtfläche in der Vertikalen ermöglicht. Der neueste WlAN-Standard Intel Wi-Fi 6 802.11ax MU-MIMO, zwei vollwertige USB 3.2 Typ-C-Anschlüsse, zwei USB 3.2 Typ-A-Anschlüsse sowie Bluetooth 5.1 sorgen zudem für die nötige Konnektivität.

Beide neuen Chromebook-Modelle sind gezielt auf Langlebigkeit ausgelegt und entsprechend nach Militärstandard MIL-STD 810H zertifiziert. Darüber hinaus entsprechen sie den Sicherheitsstandards für Spielzeug ASTM F963-16 und UL/IED 60950-1 und sind damit auch für jüngere Kinder ideal geeignet.

