Neue Kampagne von Hisense mit Paris St.-Germain

Hisense hat seine Digital- und Einzelhandelskampagne „Live Bold“ mit seinem Partnerverein Paris Saint-Germain gestartet.

Die Szene: Die Spieler von Paris Saint-Germain, Neymar Jr., Keylor Navas, Ángel Di María, Ander Herrera und Presnel Kimpembe, sind im Hisense Showroom und überraschen ahnungslose Kunden, obwohl Fans feststellen werden, dass die Spieler nicht so aussehen, wie sie es normalerweise tun. Vielmehr sind sie in Miniaturform und dienen den Kunden als Wegweiser, um ihnen auf spielerische Art die Kaufentscheidung für ein Hisense TV-Gerät oder Haushaltsgerät zu erleichtern.

„Live Bold“ feiert die kompromisslose Qualität von Hisense und lenkt den Fokus auf die Details, die in jedem der Produkte der Marke verbaut sind. In der Kampagne demonstrieren einige der Top-Spieler des Clubs Produkteigenschaften, die im Alltag der Kunden den Unterschied machen.

Candy Pang, Global General Marketing Manager von Hisense International, sagte: „Wir freuen uns sehr, unsere neue, mutige Kampagne mit unserem Partner Paris Saint-Germain zu starten. Indem wir die Spieler in der Kampagne verkleinern, erlauben wir es den Produkten, die Helden der Show zu sein, während die Spieler unsere Design- und Technologiemerkmale detaillierter präsentieren können. Wir möchten, dass die Zuschauer leicht die Vorteile der Produkte erkennen können und eine positive Verknüpfung mit der Marke schaffen.“

Im Hero-Video ist zunächst Neymar Jr. zu sehen, wie er eine Gruppe von Kunden überrascht, indem er ihnen den Hisense ULED 4K-Fernseher U7 zeigt. Während der Torjubel von Neymar Jr. auf dem Bildschirm abgespielt wird, zeigt er ihnen im VIDAA Smart OS den Hisense Sportmodus, ein umfassendes Bild- und Tonverbesserungssystem, das speziell für Sportprogramme entwickelt wurde. Quantum Dot Colour und Dolby Vision des U7 gepaart mit Atmos und HDR10+ Technologie sorgen dafür, dass jeder Moment des Spiels so eingefangen wird, als wären die Zuschauer live dabei.

Als nächstes ist Di María zu sehen, der im Inneren des Hisense PureFlat Kühlschranks sitzt. Der Mittelfeldspieler ermutigt den Kunden, mit ihm ein kaltes Getränk zu genießen und signalisiert dem Kühlschrank im PureFlat-Design, sein Glas mit Eis zu füllen, indem er das Touchpanel des Eis- und Wasserspenders in der Tür berührt.

Kimpembe erwischt einen kleinen Jungen, der mit den Reglern der Hisense PureStream Waschmaschine spielt, und zeigt ihm, dass er in die Waschmaschine schauen soll, wo er ein Paris Saint-Germain-Trikot als Überraschung für ihn hinterlassen hat. Der Steam-Mix-Waschgang der PureStream-Waschmaschine von Hisense reinigt Kleidungsstücke gründlich und reduziert Allergene, sodass die Kleidung weich und frei von statischer Aufladung bleibt; das bedeutet, dass es spielbereit sauber ist.

Navas und Herrera werden von einem anderen Käufer dabei erwischt, wie sie mit dem Hisense EvenBake-Ofen Kekse backen. Der Ofen mit einem Fassungsvermögen von 73 Litern arbeitet mit 100 % Dampf. Der Ofen wandelt Wasser in Dampf um, um den Geschmack der Speisen zu verbessern. In der „EvenBake“-Form des Ofens sorgt das abgerundete Design dafür, dass heiße Luft frei und gleichmäßig zirkulieren kann, was bedeutet, dass Navas und Herrera die perfekten Kekse für den Käufer gebacken haben.

Nach diesem anstrengenden Tag im Geschäft schließen sich die Türen und wir sehen, wie sich die Spieler um den Hisense Laser TV versammeln, um eine Vorführung eines ihrer Spiele zu genießen. Der 100 Zoll-Bildschirm zeigt 4K Ultra HD-Auflösung und gibt in Kombination mit Dolby Atmos Audio den Spielern ein Kinoerlebnis zu Hause, um gemeinsam in Erinnerungen zu schwelgen.

Der Inhalt wird über die Social Media-Kanäle von Hisense (Facebook, YouTube, Twitter, Instagram) live geschaltet, bevor Paris Saint-Germain ein aufregendes Jahr 2021 unter dem neuen Manager Mauricio Pochettino erlebt. Zu den bevorstehenden Ligaspielen gehören die Partien gegen Montpellier und Marseille sowie das mit Spannung erwartete Champions League-Spiel gegen Barcelona im Februar.

www.hisense.de