Samsung führt TikTok auf Smart TVs ein

Samsung führt TikTok auf Smart TVs und ein stattet seine Smart TVs ab sofort mit einer exklusiven App aus, die die Content-Plattform auf den großen Bildschirm bringt.

Samsung und TikTok haben sich zusammengetan, um mit einer Smart TV-Anwendung die Videoangebote der kreativen Content-Plattform zum Home-Entertainment-Erlebnis zu machen. Die neue App bringt den „Für dich“- und „Folge ich“-Feed sowie eine Sammlung der beliebtesten und am häufigsten angesehenen TikTok-Inhalte direkt auf den TV. Sechs unterschiedliche Kategorien decken Themengebiete wie Tiere und Comedy bis hin zu Gaming und Fashion ab.

TikTok ist ab sofort auf allen Samsung Smart TV-Modellen verfügbar, die seit 2018 in den Verkauf gegangen sind, einschließlich aller 4K- und 8K-TVs sowie The Frame, The Serif und The Premiere. Die Anwendung kann einfach über den App Store der Samsung Smart TVs heruntergeladen werden. Auf allen neu gekauften TVs ist die App bereits vorinstalliert. Die Inhalte der Plattform sind für alle Nutzer zugänglich – unabhängig davon, ob diese einen TikTok-Account besitzen oder nicht.

TikTok als Gemeinschaftserlebnis

Mit der TikTok-App können User beliebte Videos ansehen und liken. Uninteressante Inhalte können markiert oder blockiert werden. Der eingeschränkte Modus ist zunächst standardmäßig voreingestellt, um das unerwünschte Erscheinen von Inhalten zu verhindern, die möglicherweise nicht für alle Zielgruppen geeignet sind. TikTok wird so zum generationsübergreifenden Gemeinschaftserlebnis für die Familie und den Freundeskreis.

„Wir freuen uns sehr, dass die TikTok-App nun auch auf unseren Smart TVs zur Verfügung steht“, sagt Mike Henkelmann, Director Marketing Consumer Electronics bei Samsung. „Wir sind stets bestrebt, unseren Kunden über ihren TV Zugang zu einem umfassenden und vielfältigen Unterhaltungsangebot zu bieten. Die Ergänzung unseres App-Menüs durch TikTok erschließt dabei ein ganz neues Unterhaltungserlebnis. Und unsere QLED-Technologie sorgt dafür, dass Besitzer eines Samsung Smart TVs die spannenden und unterhaltsamen TikTok-Kreationen künftig auch in gestochen scharfer Auflösung auf einem großen Bildschirm genießen können.“

Challenges, Lifehacks und Comedy für zuhause

Auch für Tobias Henning, General Manager TikTok Deutschland, passt die neue Smart TV-App hervorragend in die aktuelle Zeit: „Viele Menschen verbringen seit dem vergangenen Jahr mehr Zeit zu Hause. Familien, WGs oder Paare schauen öfter gemeinsam TikTok-Videos, staunen und schmunzeln über sie, entdecken gemeinsam Musik-Trends und probieren Kochrezepte oder Challenges aus. TikTok hilft ihnen, durch gemeinsame Erlebnisse verbunden zu sein. Mit dem Sprung auf den großen Bildschirm gehen wir auf diese Entwicklung ein. Die Partnerschaft mit Samsung ist dafür der ideale nächste Schritt. Außerdem ist es dank der Inhaltskategorien der Smart TV-App noch einfacher, gezielt neue Themen auf TikTok zu entdecken.“

