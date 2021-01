Samsung Galaxy S21 Ultra 5G mit neuartigem Kameradesign

Samsung stellt mit dem Galaxy S21 Ultra 5G ein Smartphone mit neuartigem Kameradesign vor.

Das neue Flaggschiff-Gerät vereint unterschiedliche Funktionen der Galaxy-Familie für alle, die sich ein Smartphone nahezu ohne Kompromisse wünschen. Das fortschrittliche Kamerasystem und das helle und adaptive Display bilden das Herzstück des Premium-Smartphones. Das Galaxy S21 Ultra 5G kann Nutzern dabei helfen, ihre Produktivität und Kreativität zu steigern, indem es die Nutzung des beliebten S Pens zum ersten Mal in einem Smartphone der Galaxy S-Serie ermöglicht.

Die Galaxy S21-Serie 5G kommt mit einem neuartigen Kameradesign, das unauffällig in den Metallrahmen des Smartphones übergeht. Zusammen mit dem hochwertigen matten Farbfinish bietet das Gerät einen rundum anspruchsvollen und zeitlosen Look, der dennoch Blicke auf sich zieht. Dank Corning Gorilla Glass Victus, einem strapazierfähigen Glas auf der Vorder- und Rückseite, ist das Galaxy S21 Ultra 5G zudem sehr widerstandsfähig.

Mit einem 6,8 Zoll (17,30 cm) Dynamic AMOLED Display2 ist das Galaxy S21 Ultra 5G das größte Modell der Galaxy S21-Serie 5G. Nutzer erwartet eine flüssige Darstellung mit 120 Hz Bildwiederholrate in WQHD+-Auflösung. Die Bildwiederholrate des Displays kann sich dabei adaptiv von 10 Hz bis zu 120 Hz den jeweiligen Inhalten anpassen. So können Nutzer beim Gaming oder anderen schnellen Bildinhalten eine flüssige Darstellung genießen und den Akku schonen, wenn keine hohe Bildwiederholungsfrequenz benötigt wird – beispielsweise beim Schreiben von Nachrichten.

Im Vergleich zum Galaxy S20 bietet das Galaxy S21 Ultra 5G zudem ein um 25 Prozent helleres Bild mit einer Spitzenhelligkeit von bis zu 1.500 Nits, das bisher hellste Display in einem Galaxy-Smartphone. Mit einem um 50 Prozent verbesserten Kontrastverhältnis im Vergleich zum Vorgängermodell liefert es klare, beeindruckende Bilder – und das auch im Freien. Genau wie das Galaxy S21 5G und S21+ 5G verfügt auch das Galaxy S21 Ultra 5G über die Augenkomfort-Funktion, die einer Ermüdung der Augen vorbeugen kann.

Scharfe Aufnahmen auch aus großer Entfernung und bei schwachem Licht

Das Galaxy S21 Ultra 5G verfügt über eine fortschrittliche Quad-Hauptkamera mit 108 Megapixel Weitwinkel-, 12 Megapixel Ultra-Weitwinkelobjektiv sowie erstmalig über zwei Teleobjektive in einem Galaxy Smartphone. Diese kombinieren eine dreifache und eine zehnfache optische Vergrößerung und Sensoren mit Dual Pixel-Technologie, um mit dem 100-fachen Space Zoom auch aus großer Entfernung scharfe Aufnahmen zu ermöglichen.

Für Fotografie bei schwierigen Lichtverhältnissen steht das 108 Megapixel Weitwinkelobjektiv des Galaxy S21 Ultra 5G zur Verfügung. Der Sensor mit 12 Megapixel-Nona-Binning-Technologie, fasst bis zu neun Pixel zusammen, um besonders viel Licht einzufangen. Das macht es Nutzern leicht, das Epische in jedem Tag oder auch bei Nacht, zu entdecken und den Moment in hervorragender Qualität festzuhalten. Auch der im Vergleich zum Vorgängermodell verbesserte Nachtmodus und die präzise Rauschunterdrückung ermöglichen es, bei schwierigen Lichtbedingungen eindrucksvolle Fotos zu schießen.

Mit der Video Snap-Funktion haben Nutzer die Möglichkeit, hochauflösende Fotos aus ihren 8K-Videos zu extrahieren. So können sie den gesamten Moment in einem Video und besonders beeindruckende Augenblicke später in einem klaren Bild festhalten. Erstmals bei einem Galaxy-Smartphone können mit jedem der Objektive Aufnahmen in 4K gemacht werden – auch mit der Frontkamera.

Über die Regieansicht können die Nutzer zwischen verschiedenen Perspektiven wählen und sich für diejenige entscheiden, mit der die Situation am besten zur Geltung kommt. Mit der Vlogger-Ansicht haben sie die Möglichkeit, Videos mit der Front- und Haupt-Kamera gleichzeitig aufzunehmen, um zum Beispiel eine Situation und die eigene Reaktion darauf in Echtzeit festzuhalten. Über die Live-Vorschau können sich Nutzer einen Überblick anderer Settings anzeigen lassen und bei Bedarf das Objektiv wechseln, ohne die Aufnahme zu unterbrechen.

Kreativ und produktiv dank S Pen und schneller Verbindung

Nutzer des Galaxy S21 Ultra 5G erwarten ein Smartphone nahezu ohne Kompromisse, das sie sowohl dabei unterstützen kann, sich kreativ auszudrücken als auch produktiv zu sein. Aus diesem Grund ist das Galaxy S21 Ultra 5G als erstes Smartphone-Modell der Galaxy S-Serie kompatibel mit dem beliebten S Pen1. Von Zeichnungen über Notizen bis hin zur Bearbeitung von Fotos – die Funktionen des S Pen kommen auch auf dem Galaxy S21 Ultra 5G zur Anwendung.

Zudem ist das Galaxy S21 Ultra 5G eines der ersten Samsung Smartphones, das Wi-Fi 6E unterstützt. Damit können Nutzer von dem neuen Standard profitieren, sobald dieser verfügbar ist. Wi-Fi 6E bietet Nutzern eine hohe Bandbreite und eine bis zu viermal schnellere Internetverbindung, sodass Inhalte im Handumdrehen gestreamed oder geteilt werden können. Mit Unterstützung der extrem schnellem 5G-Verbindung mit besonders niedriger Latenz ermöglicht das Galaxy S21 Ultra 5G schnelle Video-Downloads sowie Videokonferenzen und Streaming ohne Unterbrechungen.

Ultrabreitband für hohen Komfort

Dank des im Galaxy S21 Ultra 5G integrierten Ultrabreitband-Sensors (UWB) haben Nutzer mit dem Galaxy S21 Ultra 5G außerdem die Möglichkeit, mit SmartThings Find nach verlorenen Gegenständen zu suchen. Auch vermeintlich analoge Gegenstände wie Schlüsselbund oder Portemonnaie können mittels Galaxy SmartTag und SmartThings Find gefunden werden. Mithilfe des AR Finders können Nutzer überdies virtuelle Nachrichten versenden, um andere Besitzer eines Galaxy-Smartphones zu bitten, ihnen mit SmartThings Find bei der Suche zu helfen.

Mit SmartThings für Android Auto können Nutzer das Galaxy S21 Ultra 5G auch verwenden, um verbundene smarte Geräte in ihrem Zuhause direkt aus einem kompatiblen Auto zu steuern. Sie können beispielsweise die Terrassenbeleuchtung oder die Heizung einschalten, noch bevor sie nach Hause kommen – und das alles vom Auto aus.

Damit Nutzer ihr Smartphone über lange Zeit und ohne Unterbrechungen mit einer Vielzahl an Bluetooth-Geräten koppeln können, ist das Galaxy S21 Ultra 5G mit Dual Bluetooth Technologie ausgestattet. Diese ermöglicht es, mehrere Geräte, wie die Galaxy Buds Pro, mit dem Smartphone zu koppeln und ist sparsam im Akkuverbrauch.

Leistung und Sicherheit, auf die man sich verlassen kann

Die beeindruckenden Funktionen des Galaxy S21 Ultra 5G werden durch den leistungsstarken Exynos 2100 Prozessor angetrieben, der über eine verbesserte Rechenleistung verfügt. Zusätzlich kann der ausdauernde Akku des Galaxy S21 Ultra 5G innerhalb von nur 30 Minuten um bis zu 50 Prozent geladen werden.

Noch nie haben Nutzer auf der ganzen Welt ihr Smartphone so intensiv genutzt wie heute. Aus diesem Grund ist der Schutz sensibler Informationen wichtiger denn je. Die Galaxy S21-Serie 5G wird durch Knox, die Sicherheitsplattform von Samsung, geschützt. Diese ist über einen eigenen Sicherheits-Prozessorkern und geschützten Speicher im Chipsatz der Smartphones verankert, um eine hohe Sicherheit zu bieten.

Das Galaxy S21 Ultra 5G verfügt außerdem über ein weiteres Werkzeug zum Schutz der Privatsphäre. Nutzer haben die Möglichkeit, Informationen zum Standort eines Fotos aus den Metadaten zu entfernen, bevor sie dieses teilen. Mit der Funktion Private Share des Galaxy S21 Ultra 5G lässt sich zudem steuern, wer Zugriff auf gesendete Inhalte erhält und wie lange diese verfügbar sind.

Samsung Care+

Mit Samsung Care+ können Nutzer von einem umfangreichen Schutz bei einer Vielzahl versehentlicher Schäden profitieren. Die Versicherung bietet für das Galaxy S21 Ultra 5G für zwei Jahre Schutz vor diversen Unfallschäden und kann einfach beim Kauf des Smartphones im Samsung Online Shop kostenpflichtig hinzugefügt werden.

Verfügbarkeit

Kunden, die das Samsung Galaxy S21 Ultra 5G bis zum 28. Januar im Samsung Online Shop vorbestellen, können sich zusätzlich über die Galaxy Buds Pro und den Galaxy SmartTag als Zugabe freuen. Kunden, die bis zum 15. Februar 2021 auf ihrem neuen Smartphone der Galaxy S21-Serie 5G Samsung Pay registrieren, können sich zusätzlich über einen 50 Euro Gutschein für ausgewähltes Zubehör im Samsung Online Shop freuen.

Damit nicht genug: Mit den von Samsung angebotenen Services können Kunden bei der Vorbestellung von weiteren Vorteilen profitieren – wie beispielsweise dem Trade-In Service, durch den sie bis zu 500 Euro15 beim Eintausch ihres Altgeräts als Vorabzug erhalten. Oder sie entscheiden sich für ein Galaxy Modell mit einem für sie passenden Mobilfunkvertrag. Auch für Kunden, die sich nicht festlegen wollen, gibt es eine Lösung: Sie können ausgewählte Modelle der Galaxy S21-Serie 5G mieten statt kaufen und für die Dauer der Miete von den attraktiven Zugaben profitieren.

