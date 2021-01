Denon präsentiert die Denon Home Sound Bar 550 mit Dolby Atmos, DTS:X sowie HEOS Built-in und garantiert atemberaubende 3D-Heimkino-Erlebnisse.

Die leistungsstarke, kompakte Soundbar erweitert die Denon Home Produktfamilie im Premium-TV-Sound. Mit ihren sechs Treibern liefert sie 3D-Surround-Sound in den Formaten Dolby Atmos und DTS:X und verleiht Filmen, Serien und Musik einen großartigen Sound. Dank HEOS Built-in können Anwender zudem hochauflösende Audiodateien von ihren bevorzugten Streaming-Diensten oder lokalen Musikbibliotheken direkt über die Soundbar abrufen. Sie lässt sich zudem kabellos als eigene Zone in bestehende HEOS Multiroom-Systeme, beispielsweise mit anderen Denon Home Produkten, integrieren. Die Denon Home Sound Bar 550 ist ab Februar 2021 für 649 EUR UVP erhältlich.

Die Denon Home Sound Bar 550 kann als einzelne Soundbar eingesetzt oder für immersiven Surround-Sound mit anderen Denon Home Lautsprechern, etwa dem Denon Home 150, 250 oder 350, gekoppelt werden. Fans kräftiger Bässe haben die Möglichkeit, den kabellosen Subwoofer DSW-1H anzuschließen und so noch realistischere Heimkino-Erlebnisse zu schaffen.

3D-Surround-Sound

Erstklassige Audioqualität und herausragenden 3D-Surround-Sound bietet die Denon Home Sound Bar 550 mit fortschrittlicher akustischer Hardware, fachmännisch abgestimmter digitaler Signalverarbeitung sowie Premium-Treibern. Dolby Atmos- und DTS:X-Verarbeitung gewährleisten zudem äußerst realistische 3D-Heimkino-Erlebnisse.

Für zusätzlichen Komfort wird das beleuchtete Bedienfeld der Soundbar automatisch aktiviert, noch bevor die Hand die Oberfläche berührt. Über die Tasten können Nutzer wichtige Funktionen wie Lautstärkeanpassung, Play/Pause, Stummschaltung sowie das Starten oder Überspringen von Songs nutzen, ohne auf die App oder die Fernbedienung zurückgreifen zu müssen. Die Fernbedienung ist mit drei Schnellwahltasten ausgestattet, um die bevorzugten Quellen (inklusive Sound-Modi) oder Internetradio-Stationen auszuwählen und zu speichern. Insgesamt sechs Schnellwahloptionen können über die HEOS App angewählt werden.

Die Einrichtung der Denon Home Sound Bar 550 ist absolut intuitiv. Für die Bedienung stehen zahlreiche Optionen zur Verfügung: Sie lässt sich mit der mitgelieferten Fernbedienung sowie den meisten TV-Fernbedienungen, über die HEOS App oder das beleuchtete Bedienfeld an der Geräteoberseite steuern. Dank Unterstützung für eARC (Enhanced Audio Return Channel) liefert das Gerät darüber hinaus hochwertigen Sound über ein einziges HDMI-Verbindungskabel zu dem Fernseher. Es verfügt auch über einen 4k-fähigen HDMI-Eingang, so dass Nutzer alternativ eine hochwertige Quelle direkt an die Soundbar anschließen können.

Kabellose Multiroom-Lautsprecher

Neben der neuen Sound Bar 550 besteht das Denon Home Sortiment aus drei kabellosen Multiroom-Lautsprechern, die von den Denon Soundmastern fachmännisch abgestimmt wurden. Dank des dezenten Designs fügen sich die Geräte zudem perfekt in jeden Einrichtungsstil ein. Sämtliche Denon Home Modelle einschließlich der Sound Bar 550 garantieren mühelosen Zugriff auf Streaming-Dienste wie Spotify, Amazon Music HD und TIDAL sowie auf hochauflösende, auf dem Smartphone oder im Netzwerk gespeicherte Audiodateien über WLAN, AirPlay 2 und Bluetooth. Diese Funktion ermöglicht es Anwendern, auf unzählige Songs, darunter tausende digitale Hi-Res-Audiotitel, zuzugreifen und bequem über eine einzige App zu steuern. Dabei können sie in jedem Raum einen anderen Song abspielen oder alle Geräte mit HEOS Built-in koppeln und im ganzen Haus oder Büro dieselbe Musik hören.

Die in der Denon Home Sound Bar 550 und den Denon Home Wireless-Lautsprechern eingebauten Mikrofone für den Alexa-Sprachassistenten lassen sich über ein für Frühjahr 2021 geplantes Firmware-Update aktivieren. Entscheidet man sich dafür, den Alexa-Sprachassistenten zu aktivieren und sein Konto zu verknüpfen, kann Alexa direkt und ohne bspw. zusätzlichen Echo Dot verwendet werden. Per Sprachbefehl können die Laustärke angepasst, Eingänge gewechselt sowie die Bass- und Höhenpegel eingestellt werden. Die Aktivierung der Mikrofone erfolgt nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Anwender.

www.denon.de