Galaxy A32 5G von Samsung mit 5G-Konnektivität

Mit dem Galaxy A32 5G nimmt Samsung die Herausforderung an, im Mittelklasse-Segment ein Smartphone mit vier Kameras und 5G-Konnektivität anbieten zu können.

So ist vor allem das Smartphone-Portfolio breit gefächert und beinhaltet von Spitzenmodellen bis hin zu preiswerten Optionen eine große Vielfalt. Mit der Galaxy A-Serie bietet Samsung Modelle für den Markt der Mittelklasse-Smartphones und erobert die Herzen der Nutzer2. Am 12. Februar macht die Galaxy A-Serie ihren ersten Schritt ins neue Jahr 2021. Das Galaxy A32 5G vereint erprobte Stärken der Galaxy A-Serie mit neuen Funktionen in stylischem Design.

Trends wie hochauflösende Videos, aufwendig gestaltete Online Spiele und zunehmende stattfindende Videochats erfordern eine leistungsstarke Internetverbindung. Durch die Unterstützung von 5G1, dem aktuell höchsten verfügbaren Mobilfunkstandard, sind diese Anforderungen leicht zu erfüllen. Samsung bietet mit dem Galaxy A32 5G das bisher preiswerteste Galaxy-Smartphone mit 5G an und öffnet die Tore zu hochauflösenden Streams, High-End-Online Spielen und vielem mehr. Damit dem Smartphone nicht die Luft ausgeht, ist es zudem mit einem leistungsstarken 5.000 mAh Akku3 ausgestattet.

Quad-Kamera für fast jede Situation

Jeder Moment ist anders und die Perspektiven, aus denen man diese Momente einfangen kann, sind zahllos. So ergeben sich die unterschiedlichsten Anforderungen an eine Kamera. Das Galaxy A32 5G vereint dafür vier verschiedene Objektive in einer Kamera.

So eignet sich das Weitwinkel-Objektiv mit 48 Megapixel für einen gewohnten Bildausschnitt und eine Vielzahl an Situationen. Mit dem 8 Megapixel Ultra-Weitwinkel-Objektiv schaffen es auch große Objekte ins Bild. Dank separatem Objektiv für die Tiefenschärfe (2 Megapixel) können Nutzer besonders ausdrucksstarke Porträts mit verschwommenem Hintergrund aufnehmen. Wer sich für die kleinen Details begeistert, kann mit dem 5 Megapixel Makro-Objektiv nah an die Dinge herangehen. Die elegant ins 16,55 cm/6,5 Zoll4 Infinity-V Display eingelassene Frontkamera mit 13 Megapixeln eignet sich außerdem für Gruppenfotos, um ausgelassene Stimmungen gelungen einzufangen.

Elegant unterwegs

Ähnlich unaufdringlich wie die Frontkamera ist auch die Hauptkamera in das aktuelle Design integriert. Ohne hervorstehendes Kameramodul fügen sich die vier Objektive nahtlos in das Gesamtbild des Galaxy A32 5G ein. Während Nutzer beim Fotografieren zwischen vier verschiedenen Objektiven wählen können, bietet das Galaxy A32 5G diese Vielfalt auch bei der Farbauswahl. So glänzt die seidig matte Rückseite in den dezenten Farben Awesome Black, Awesome White, Awesome Violet oder Awesome Blue. Damit erscheint das Galaxy A32 5G im eleganten Design der Galaxy A-Serie für 2021.

