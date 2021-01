TCL stellt mit OD Zero Mini-LED-TV vor

TCL Mini-LCD-TV OD Zero sollen Meilenstein in der Display-Technologie sein.

TCL Electronics stellte heute auf der CES 2021 seine OD Zero Mini-LED-Technologie vor. Die Markteinführung von leistungsstarken und ultraflachen TCL-Fernsehern, die mit der OD Zero Technologie ausgestattet sind, wird im Laufe des Jahres in zeitlicher Nähe zum Verkaufsstart bekannt gegeben.

OD Zero ist eine Technologie, bei der die neueste Generation der unternehmensintern entwickelten Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung von TCL verwendet wird und durch die ein ultra-schlankes Profil möglich wird, das es in dieser Form noch nie bei LED-LCD-TVs gegeben hat. OD Zero liefert eine beeindruckende Helligkeit mit noch satteren Farben, präzisem Kontrast und gleichmäßiger Ausleuchtung und übertrifft damit die bisherige Mini-LED-Technologie von TCL.

Bei der TCL Mini-LED-Technologie beträgt der Abstand zwischen Panel und Hintergrundbeleuchtung 0 mm.

OD Zero steht für den optischen Abstand zwischen der Schicht der Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung und der LCD-Display-Schicht (Diffusorplatte). Ein Abstand, der jetzt auf erstaunliche null Millimeter reduziert wurde, um ein ultradünnes Modul für die Hochleistungs-Hintergrundbeleuchtung zu schaffen.

„Wir glauben, dass die Mini-LED-Technologie die TV-Branche weiterhin prägen wird, und durch den wegweisenden Einsatz dieser Technologie konnten wir ein weiteres Mal eine Steigerung der Bildschirm-Qualitäten erreichen“, erklärte Kevin Wang, CEO von TCL Industrial Holdings und TCL Electronics. „Nachdem wir bereits frühere Versionen von Mini-LED auf den Weg gebracht haben, werden wir 2021 den weltweit ersten OD Zero Mini-LED-Fernseher auf den Markt bringen. Das entspricht dem Ziel von TCL, den Menschen auf der ganzen Welt einen größeren Erlebnisreichtum – das ‚Experience More‘ – zu ermöglichen.“

Mini-LED soll ein unvergleichliches Seherlebnis bieten

Im Zusammenspiel mit einer gleichmäßig brillanten Leuchtstärke und einer High Dynamic Range auf neuem Niveau bietet der TCL OD Zero™ Mini-LED den Betrachtern einen intensiveren Farbeindruck, mehr Detailtiefe und ein unvergleichliches Seherlebnis mit beeindruckender und gleichmäßiger Helligkeit. Die gleichmäßige Ausleuchtung wird durch die Verringerung des Abstands zwischen der Lichtquelle und der Diffusorplatte erreicht. Dadurch kann der Bereich des Astigmatismus effektiv reguliert werden, der Kontrast wird verbessert und der optische Halo-Effekt minimiert.

Tausende von lokalen Dimmzonen bewirken im Zusammenspiel mit den entsprechenden Bereichen der Hintergrundbeleuchtung die Anpassung der Helligkeit in Echtzeit. Auf diese Weise bietet ein OD Zero Mini-LED TV von TCL eine hervorragende Präzision bei der Kontraststeuerung.

Die OD Zero Technologie von TCL verwendet kleinere LEDs und ein brandneues Linsendesign mit einer größeren Zahl von Lichtquellen. So kann man den Abstand zwischen Lichtquelle und Panel auf erstaunliche null Millimeter reduzieren. Dadurch verbessert sich sowohl die Qualität der Helligkeit und zugleich wird eine neue Dimension in der Bauweise erreicht, die ein ultradünnes TV-Profil möglich macht.

www.tcl.com

