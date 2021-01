Panasonic Gaming Lautsprecher „Sound Slayer“ erhält CES Innovationspreis

Der Panasonic Gaming Lautsprecher „Sound Slayer“ erhält den Innovationspreis „CES 2021 Innovation Awards Honoree“ in der Kategorie „Headphones & Personal Audio“ für den Gaming Lautsprecher „Sound Slayer“ (Modell HTB01).

Die Bekanntgabe erfolgte im Vorfeld der erstmals vollständig digitalisierten CES 2021. Der Sound Slayer wurde in Zusammenarbeit mit SQUARE ENIX Co. entwickelt, um das Spielerlebnis von Gamern zu verbessern und sie in ihre Lieblingsspiele abtauchen zu lassen. In einem sehr kompakten Gehäuse bietet er kraftvollen Surround-Sound mit einem 2.1-Kanal-3-Wege-Lautsprechersystem mit eingebautem Subwoofer. Auf dem virtuellen Messestand von Panasonic wird nun die neue Sonderedition des Sound Slayer mit Final Fantasy-Artwork vorgestellt.

„Der Sound Slayer wurde von Gamern für Gamer entwickelt. Die drei Gaming-Sound-Modi sorgen für ein immersives Audio-Erlebnis”, sagt Michael Langbehn, Head of PR / Media / Sponsoring bei Panasonic Deutschland. „Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung ‚CES 2021 Innovation Awards Honoree‘ und bedanken uns bei SQUARE ENIX Co. Ltd. für die Zusammenarbeit bei der Entwicklung eines Gaming-Lautsprechers mit High-Fidelity-Sound.“

Mit seinen Decodern für Dolby Atmos, DTS:X und DTS Virtual:X ist der Panasonic Sound Slayer bereit, aktuelle Gaming-Blockbuster in umhüllende 360° Klangkulissen umzusetzen. Dabei kommt der Sound gefühlt nicht nur von allen Seiten, sondern auch von oben. Er ist für die Verwendung mit FINAL FANTASY XIV Online von SQUARE ENIX Co., Ltd. optimiert und bietet ein unvergleichliches, immersives Audioerlebnis.

Der Lautsprecher ist mit drei Gaming-Soundmodi ausgestattet, die in Zusammenarbeit mit dem FINAL FANTASY XIV Online-Soundteam entwickelt wurden:

Der Role-Playing Game (RPG) Modus ist ideal für Rollenspiele und optimiert für FINAL FANTASY XIV Online. Dieser Modus versetzt Rollenspieler mit seinem realistischen, kräftigen Sound mitten hinein ins virtuelle Geschehen

Der First Person Shooter (FPS) Modus punktet mit seiner genauen Geräusch-Lokalisierung. Dadurch können Spieler zum Beispiel die leisen Schritte eines Gegners früher orten und agieren.

Der Voice-Modus verstärkt menschliche Stimmen und gibt Akteuren durch eine verbesserte Verständlichkeit womöglich den entscheidenden Hinweis in Adventure-Games, um Aufgaben abzuschließen und das nächste Level zu erreichen.

Das Umschalten zwischen den drei Modi sorgt je nach Spiel für ein Erlebnis voller Intensität, Spannung und einem hohen Maß an Realität, unabhängig vom bevorzugten Spielstil des Benutzers. Der Gaming Lautsprecher lässt sich ganz einfach in die eigene Spieleumgebung einbinden. Dank seiner kompakten Bauweise findet der Sound Slayer praktisch vor jedem PC Monitor problemlos Platz.

Der Panasonic Sound Slayer SC-HTB01FF mit Final Fantasy Artwork wird ab Ende Januar für 349 Euro verfügbar sein. Der SC-HTB01 (UVP: 299 Euro) ist bereits im Handel erhältlich.

