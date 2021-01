Neue kabellose Lautsprecher von Sony

Die kabellosen Lautsprecher SRS-RA5000 und SRS-RA3000 von Sony mit WLAN und Bluetooth an Bord sorgen mit 360 Reality Audio und Immersive Audio Enhancement für raumfüllenden Klang.

Die Klangkalibrierung stimmt dabei den Sound perfekt auf die jeweilige Wohnumgebung ab. Dank intelligenter Funktionen lassen sich die Lautsprecher schnell einrichten sowie leicht und komfortabel bedienen.

Die neuen kabellosen Premium-Lautsprecher SRS-RA5000 und SRS-RA3000 von Sony sorgen im ganzen Haus für erstklassigen, nahtlosen Musikgenuss. Ausgestattet mit den einzigartigen Raumklangtechnologien von Sony, schaffen sie ein ausgeprägt räumliches Klangbild, so dass Hörer ganz in ihre Lieblingsmusik eintauchen können.

Hörbarer Unterschied

Der RA5000 und der RA3000 sind ein Gewinn für jeden Raum und jede Situation, in der Nutzer Musik hören möchten – ob beim Lesen, Kochen, Arbeiten oder einfach beim Relaxen. Beide Modelle bieten ein hervorragendes 2-Kanal-Audioerlebnis, das sich perfekt für jede Wohnumgebung eignet.

Mithilfe der einzigartigen Raumklangtechnologien von Sony gewährleisten die Lautsprecher ein räumliches Klangfeld. Dank Immersive Audio Enhancement und 360 Reality Audio erfüllen sie den Raum mit Klängen von allen Seiten und liefern einen breiten Sweet Spot. Musiktitel in 360 Reality Audio, die kompatible Streamingdienste anbieten1, umfassen Daten zur Positionierung der Tonquellen im Soundfeld und können so bei der Wiedergabe eine dreidimensional umhüllende Klanglandschaft schaffen. Immersive Audio Enhancement wiederum ist ein einzigartiger Algorithmus von Sony, der jeden 2-Kanal-Stereo-Titel so optimiert, dass sich der Sound im ganzen Raum entfaltet, was das Hörerlebnis noch eindrucksvoller macht.

Der RA5000 ist darüber hinaus auch High-Resolution Audio zertifiziert und ermöglicht dadurch eine Wiedergabe in hervorragender, hochauflösender Qualität. Er verfügt über drei nach oben abstrahlende Lautsprecher zur vertikalen Verbreitung der Klänge sowie drei mittig angeordnete Lautsprecher mit horizontaler Richtwirkung. Der RA5000 ist mit leistungsstarken Neodym-Magneten ausgestattet und besitzt eine Membran aus Mica-verstärkter Zellulose, die ihm Robustheit und Stabilität bei kompakter Größe verleiht. Ein ergänzender Subwoofer liefert satte, tiefe Bässe im gesamten Raum. Der kabellose Lautsprecher besticht durch einen ausdrucksstarken Klang in allen Tonlagen, vom Bassbereich bis hin zu den Höhen.

Der RA3000 bietet omnidirektionalen Sound mit tiefen Bässen. Dafür sorgen ein Breitbandlautsprecher, der den Klang im gesamten Raum und in alle Richtungen verteilt, und ein dualer Passivradiator, der dem Bass Kraft verleiht. Die einander überlagernden, weit abstrahlenden Hochtöner des Lautsprechers bilden eine nach oben gerichtete Wellenfront, die die Klänge vertikal verbreitet. So entsteht ein ausgesprochen immersives Klangbild.

Hervorragendes, nahtloses Hörerlebnis

Dank einer intelligenten Kalibrierungsfunktion bieten beide Lautsprecher stets optimalen Klang, wo immer sie eingesetzt werden. Beim RA5000 braucht der Nutzer nur die Immersive Audio Enhancement-Taste gedrückt zu halten, um eine detaillierte Klangkalibrierung durchführen zu lassen, die die Audioleistung für den Raum optimiert, in dem der Lautsprecher aufgestellt ist. Der RA3000 passt den Klang automatisch im Hintergrund an, während die Hörer ihre Lieblingstitel genießen. Um die automatische Neukalibrierung beim RA3000 zu aktivieren, wird der Lautsprecher einfach am gewünschten Standort im Haus eingeschaltet, und schon kalibriert er sich selbst, um sich an die neue Position anzupassen.

Vorbei sind die Zeiten, in denen die Hörer dauernd zur Fernbedienung greifen mussten, um die Lautstärke konstant zu halten. Die automatische Lautstärkefunktion bei beiden Modellen nimmt es ihnen ab, für jeden Song die perfekte Lautstärke zu finden: Sie passt sie Titel für Titel automatisch an. So können die Nutzer die Musik stressfrei genießen.

Vielseitige Optionen für optimalen Hörgenuss

Der RA5000 und der RA3000 unterstützen sowohl Google Assistant-fähige2 Geräte mit Chromecast built-in als auch Amazon Alexa-fähige Geräte3. Nutzer können ihre Musik mühelos mit dem Sprachassistenten ihrer Wahl verwalten und brauchen nur ihre Stimme, um die Musikwiedergabe zu starten oder anzuhalten, die Lautstärke zu regeln und mehr. Außerdem verfügen beide Lautsprecher über eine Multi-Room-Funktion: Die Nutzer können ihre Musik – denselben Song oder verschiedene Titel – gleichzeitig in mehreren Räumen über Lautsprecher wiedergeben, die mithilfe von Google Home oder Amazon Alexa zu einer Gruppe zusammengefasst wurden.

Über die „Sony | Music Centre“ App lassen sich die Lautsprecher von jedem Ort in der Wohnung aus bequem mit dem Smartphone steuern. Dabei steht eine Reihe von Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung, um das Hörerlebnis perfekt an die persönlichen Vorlieben anzupassen.

Der RA5000 und der RA3000 können kabellos mit kompatiblen BRAVIA Fernsehern verbunden werden4, um den Fernsehton noch eindrucksvoller und Filmabende noch schöner zu machen. Die Lautsprecher verfügen über WLAN, Bluetooth und NFC5, sind mit Spotify Connect kompatibel6 und bieten Chromecast built-in. So können die Nutzer ihren Lautsprecher ganz nach Wunsch mit dem Smartphone oder Tablet koppeln, um ihre Lieblingsmusik nahtlos wiederzugeben.

Passt in jedes Wohnambiente

Beide Lautsprecher warten mit einem außergewöhnlichen, hochwertigen Design auf, das Technik und Stil optimal verbindet. Sie sind mit schwarzem Gehäuse und kontrastierenden kupferfarbenen Akzenten erhältlich. Der RA3000 ist zudem auch in einer Ausführung mit hellgrauem Gewebe und silberfarbenen Akzenten verfügbar. Die attraktive Optik macht die Lautsprecher in jeder Umgebung zum Blickfang.

Der RA3000 lässt sich dank seiner kompakten Größe auch auf beengtem Raum gut unterbringen. Zudem ist er feuchtigkeitsbeständig7 und damit auch in der Küche und im Bad einsetzbar. So können die Nutzer beim Baden entspannende Musik genießen oder sich beim Kochen von ihren Lieblingssongs motivieren lassen.

