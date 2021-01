Panasonic High-End OLED-TV für Filmenthusiasten und Gamer

Panasonic perfekte Bildqualität dank künstlicher Intelligenz, atemberaubender Sound mit 360° Soundscape Pro und Dolby Atmos

Mit dem JZW2004 präsentiert Panasonic sein neues OLED-Flaggschiff für 2021, das in enger Zusammenarbeit mit führenden Koloristen aus Hollywood abgestimmt und optimiert wurde. Dank hervorragender Farbabstimmung und -treue ist der neue High End-TV die erste Wahl, um Filme und hochwertige Fernsehserien in atemberaubender Qualität zu schauen. Aufbauend auf diesen herausragenden Leistungen sind die neuen Geräte dank geringer Latenzzeit und HDMI 2.1-Unterstützung zudem die idealen Partner für alle Gamer.

Panasonic HCX Pro AI Processor, künstliche Intelligenz schafft perfekte Bild- und Tonqualität

Der für den JZW2004 neu entwickelte HCX Pro AI Processor analysiert mit künstlicher Intelligenz (AI) in Echtzeit jeden dargestellten Inhalt und optimiert alle Bild- und Toneinstellungen automatisch. Dank raumfüllendem Surround-Sound mit 360° Soundscape Pro und Dolby Atmos sowie zusätzlichen nach oben sowie zur Seite abstrahlenden Lautsprechern taucht der Zuschauer völlig in den Film, die Sportübertragung oder das Spiel ein. Das selektierte und optimierte Master HDR OLED Professional Edition Panel gewährleistet darüber hinaus höchste Spitzen- und Durchschnittshelligkeit, um zusammen mit Multi HDR Ultimate das Film- und Fernseherlebnis auf ein neues Niveau zu setzen. Der weiter optimierte My Home Screen 6.0, die zweifache Bluetooth-Verbindung sowie das einzigartige Empfangskonzept und der neue Drehfuß sorgen für höchsten Komfort. Erhältlich ist der OLED-TV JZW2004 in 55 und 65 Zoll.

„Der JZW2004 zeigt auf beeindruckende Art und Weise die technologische Vorreiterrolle von Panasonic. Aufbauend auf den hervorragenden Leistungen, die Panasonic zum idealen Partner für das Ansehen von Filmen macht, haben wir darüber hinaus das Erlebnis auch für andere Inhalte wie beispielsweise Spiele weiter verbessert“, sagt Dirk Schulze, Head of Product Marketing TV/Home AV bei Panasonic Deutschland. „Unser Ziel ist es, dass unsere Kunden ihre Lieblingsinhalte immer mit bester Bild- und Tonqualität erleben, unabhängig davon, ob es sich um Filme, TV-Serien, Sportübertragungen oder Spiele handelt.“

HCX Pro AI Processor und Auto AI Mode

Herzstück des OLED-TVs JZW2004 ist der neu entwickelte HCX Pro AI Processor, der mit künstlicher Intelligenz das Film- und Fernseherlebnis auf ein neues Niveau hebt. Gleichgültig ob Inhalte wie Kino, Sport, Musik, Spiele oder Unterhaltung dargestellt werden – der HCX Pro AI Processor passt die Bildqualität optimal an und bietet dem Fernsehzuschauer automatisch die perfekte Bild- und Tonqualität. In Echtzeit identifiziert der Hochleistungsprozessor den gezeigten Inhalt, indem er das Bild Szene für Szene akkurat analysiert. Die AI-Verarbeitung vergleicht die dargestellten Inhalte mit gespeicherten Referenzbildern, um aufgrund dieser Erfahrung die Bild- und Tondarstellung anzupassen und zu perfektionieren. Wenn eine Fussballübertragung läuft, passt der JZW2004 die Bildparameter so an, dass der Rasen natürlicher und die Spieler realistischer aussehen – der Zuschauer sitzt gefühlt mitten im Stadion. Schaltet er auf einen Film um, wählt der Panasonic OLED-TV automatisch den Modus für beste Filmdarstellung – basierend auf dem Knowhow, das Panasonic in langer Zusammenarbeit mit Spezialisten aus Hollywood erworben hat. Für die akkurate AI-Verarbeitung hat Panasonic über einen sehr langen Zeitraum über eine Million unterschiedlichste Referenz-Inhalte gespeichert. Damit wird es allen Zuschauern erleichtert, ihre Lieblingsinhalte immer in allerbester Qualität zu genießen, ohne sich Gedanken über Bild- und Toneinstellungen machen zu müssen.