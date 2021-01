Neo QLED, MICRO LED und Features für Samsung Lifestyle TVs

Samsung hat sein neues TV-Produktportfolio vorgestellt und präsentiert Neo QLED, MICRO LED und Features für Lifestyle TVs.

Mit Neo QLED und MICRO LED hat Samsung gleich zwei interessante Display-Technoligen präsentiert, die um spannende Features für die Lifestyle TVs ergänzt wurden. Die fortschrittlichen Produkte untermauern das Engagement von Samsung in Sachen Barrierefreiheit, Nachhaltigkeit und Innovation und definieren die Rolle des TVs neu.

Samsung geht in sein 15. Jahr als weltweit führender TV-Anbieter. Das Leitmotiv „Screens Everywhere, Screens for All” ist dabei so zentral wie noch nie. Die sich ständig verändernden Bedürfnisse der Nutzer standen und stehen im Fokus eines Entwicklungsprozesses, der mit der Vorstellung der neuen Produkte seinen vorläufigen Höhepunkt für Samsung findet. Egal ob gehörlos, blind oder ohne Beeinträchtigungen – von den Vorzügen dieser Technologien sollen viele profitieren.

„Das vergangene Jahr hat uns gezeigt, wie wichtig Technologie ist, wenn es darum geht, den Alltag aufrecht zu erhalten und in Kontakt zu bleiben“, sagt JH Han, President of Visual Displays Samsung Electronics. „Unser Engagement für eine inklusive Zukunft geht Hand in Hand mit unserem Bestreben nach Innovation. Unsere Bemühungen reichen von der Verkleinerung unseres ökologischen Fußabdrucks über die Bereitstellung verschiedener Funktionen für ein hohes Maß an Zugänglichkeit bis hin zu einem eindrucksvollen Seherlebnis, das zum jeweiligen Lebensstil eines Nutzers passt.“

Ein modernes TV-Erlebnis für viele

In den nächsten Jahren begibt sich Samsung auf die Reise in eine „grüne Richtung“, für die das TV-Segment mithilfe der folgenden Initiativen ressourcenschonend ausgerichtet wird:

• Verkleinerung des ökologischen Fußabdrucks und Optimierung der Energieeffizienz: Samsung ist darum bemüht, den bei der TV-Herstellung entstehenden ökologischen Fußabdruck systematisch zu verkleinern. Außerdem sollen der Stromverbrauch der Produkte sinken und noch mehr recycelte Materialien zum Einsatz kommen.

• Nachhaltige Verpackungen: Als Reaktion auf das positive Nutzer-Feedback erweitert Samsung sein beliebtes “Öko-Verpackungsdesign” auf alle kommenden 2021 Lifestyle TVs und den Großteil der Neo QLED-Reihe. Dank dieses Vorstoßes sollen jährlich bis zu 200.000 Tonnen Wellpappkartons1 wiederverwertet werden. Neben der gezielten Minimierung von Aufschriften und Abbildungen verzichtet Samsung zudem auf die Verwendung von ölbasierter Tinte im Farbdruck, was zu einer weiteren Abfallreduzierung beitragen kann.

• Solarbetriebene Fernbedienung: Im Jahr 2021 werden alle TVs von Samsung mit einer solarbetriebenen Fernbedienung ausgeliefert, die sich durch Sonneneinstrahlung, künstliches Licht oder eine USB-Quelle aufladen lässt. Diese Umstellung von Samsung soll dazu beitragen, mehr als 99 Millionen AAA-Batterien über sieben Jahre2 zu sparen. Für die Herstellung der Fernbedienung hat Samsung ein Herstellungsverfahren entwickelt, bei dem Kunststoffe aus wiederverwertbaren Flaschen recycelt werden. Der Recycling-Anteil liegt bei rund 24 Prozent3.

Praktische Funktionen um viele Menschen zu erreichen

Die neuen Funktionen für ein hohes Maß an Zugänglichkeit, die 2021 auf allen QLED- und Neo QLED-Modellen verfügbar sein werden, vereinen die aktuelle Technologie mit künstlicher Intelligenz (KI), um vielen Menschen ein umfassendes TV-Erlebnis zu ermöglichen.

Die neuen Modelle sind mit Funktionen wie Caption Moving (Verschiebung der Untertitel-Position), Sign Language Zoom und Mehrfach-Audioausgabe4 ausgestattet, die Hörgeschädigten, Gehörlosen, Menschen mit geringer Sehkraft und Blinden die Möglichkeit bieten sollen, das TV-Erlebnis gezielt auf ihre Ansprüche anzupassen. Bis 2022 will Samsung zudem den Voice Guide – die Audioführung für Menschen mit Sehbehinderungen – ausweiten. Um den Zugang der TVs auch in Zukunft im Blick zu behalten, arbeitet Samsung auch weiterhin an der Entwicklung neuer KI-basierter Funktionen.

Neo QLED: Quantensprung für die Quantum Dot-Technologie

Samsung führt mit Neo QLED eine völlig neue Display-Technologie für seine Flaggschiff-Modelle mit 8K (QN900A) und 4K (QN90A) ein, welche die Quantum Dot-Technologie auf ein neues Level hebt. Ermöglicht wird dies durch eine neue Lichtquelle, die sogenannte Quantum Mini LED. Diese wird durch die Quantum Matrix-Technologie und von dem Neo Quantum Prozessor, einem für Neo QLED angepassten Bildprozessor, präzise gesteuert.

Die Quantum Mini LED ist etwa 40 Mal flacher als eine herkömmliche LED. Anstelle einer Linse zur Lichtstreuung und eines Gehäuses zur Fixierung ist die Quantum Mini LED mit hauchdünnen Mikroschichten überzogen, die mit einer hohen Anzahl an LEDs gefüllt sind. Die Quantum Matrix-Technologie ermöglicht eine feine und präzise Steuerung der dicht aneinander liegenden LEDs, wodurch ein Überstrahlen verhindert werden kann.

Prozessor, Design und Sound auf hohem Niveau

Neo QLED bietet eine Luminanzskala von 12 Bit mit 4096 Schritten. So können dunkle Bereiche möglichst dunkel und helle Bereiche möglichst hell bleiben, was zu einem präzisen und immersiven HDR-Erlebnis beiträgt. Außerdem profitiert die neue Display-Technologie von dem Neo Quantum-Prozessor mit angepasster Upscaling-Fähigkeit. Durch die Verwendung von bis zu 16 verschiedenen neuronalen Netzwerkmodellen, die jeweils mithilfe von AI-Upscaling- und Deep-Learning-Technologien trainiert wurden, kann der Neo Quantum-Prozessor die Bildqualität unterschiedlicher Inhalte auf eine Auflösung von 4K und 8K anpassen.

Der diesjährige Neo QLED 8K beeindruckt durch das neue Infinity One Design, das einen nahezu rahmenlosen Bildschirm für ein intensives Seherlebnis in schlankem Design bereithält. Die aufsetzbare Slim One Connect Box – ein Kabelmanagementsystem, das an der Rückseite des TVs angebracht werden kann – ermöglicht eine einfache Installation und eine aufgeräumte Ästhetik.

Der Neo QLED 8K verfügt außerdem über mehrere starke, raumfüllende Audiofunktionen: Der dynamische Klang von Object Tracking Sound (OTS) Pro entspricht den Bewegungen von Objekten auf dem Bildschirm, während SpaceFit Sound die physische Umgebung rund um den TV analysieren und den Klang speziell auf die akustischen Gegebenheiten des Raumes zuschneiden kann.

Ausgestattet mit smarten Funktionen

Die Samsung Neo QLED 8K und 4K Modelle bieten mehrere smarte Features an, welche dem TV eine große Rolle beimessen und beabsichtigen auf die veränderten Bedürfnisse der Nutzer hinsichtlich Unterhaltung und Home Office einzugehen.

• Mit zwei neuen Funktionen ermöglicht Samsung ein umfassendes Gaming-Erlebnis. Dank des beeindruckenden Ultrawide GameView können Gamer nicht nur im 21:9-Format, sondern auch im extra breiten 32:9-Format zocken. Das große Sichtfeld sorgt dafür, dass der Spieler keinen Moment des Geschehens mehr verpassen muss. Mithilfe der Game Bar können Spieler zudem wichtige Informationen dauerhaft im Blick behalten und flexibel anpassen – sei es das Seitenverhältnis, die Höhe des Input-Lags oder der Anschluss eines Headsets. Darüber hinaus minimiert FreeSync Premium Pro das Ruckeln, sodass Gamer während der gesamten Session von einer flüssigen Bildqualität profitieren können.

• Über Google Duo können Nutzer ihr kompatibles Smartphone im Handumdrehen in eine Zentrale für Video-Call mit bis zu 32 Teilnehmern in großartiger Videoqualität verwandeln – unabhängig von ihrem Betriebssystem. Mit der Google Duo-App lassen sich Videoanrufe direkt über eine optionale USB-Kamera tätigen. Und mit einer Smart-Kamera-Lösung kann die Kamera den Bewegungen des Nutzers folgen. Sie kann automatisch heran- und herauszoomen, damit der Nutzer im Fokus bleibt.

• Mit der Funktion PC on TV können Nutzer einen PC an einen Samsung TV anschließen, um so mit angeschlossener Maus und Tastatur über den großen Bildschirm zu lernen und zu arbeiten. Die Nutzer können direkt über den Webbrowser des TVs auf MS Office 365 zugreifen, um Dokumente zu erstellen und diese zu bearbeiten. Hierfür muss der Nutzer lediglich eine Easy Connection-App auf seinem Computer installieren und sich bei seinem Samsung-Konto anmelden – schon verbindet sich der TV automatisch mit dem PC, wodurch das Arbeiten vom Wohnzimmer aus möglich wird.

MICRO LED: Beeindruckende Bildqualität trifft auf ein immersives Design

In diesem Jahr erhält MICRO LED erstmals Einzug in private Haushalte. Die neuen Modelle bringen die Display-Technologie ins Format eines TVs und bietet Nutzern ein eindrucksvolles Seherlebnis auf einem großen Bildschirm mit fortschrittlicher Technologie.

Das MICRO LED Line-up, das in den Größen 110”, 99” und bis Ende des Jahres auch in kleineren Größen erhältlich sein wird, basiert auf mikrometergroßen LEDs, Hintergrundbeleuchtung und Farbfilter bedarf es nicht. Stattdessen sind die 24 Millionen einzeln angesteuerten LEDs selbstleuchtend, wodurch nahezu naturgetreue Farben und Helligkeitswerte entstehen. Eingefasst ist das Display in ein sogenanntes Monolith-Design, das ein Verhältnis des Bildschirmes zum Gehäuse von über 99 Prozent auszeichnet und das Display nahezu rahmenlos erscheinen lässt.

Angepasste Features schöpfen das Potenzial der Samsung Geräte voll aus

Samsung hat mehrere smarte Funktionen optimiert, damit diese das Potenzial des extra großen MICRO LED Bildschirms voll ausschöpfen können. So können Nutzer beispielsweise die 4Vue(Quad-View)- Funktion nutzen, um bequem bis zu vier verschiedene Inhalte gleichzeitig zu sehen. Zudem lassen sich mehrere externe Geräte anschließen, um beispielsweise mehrere Fußballspiele gleichzeitig zu verfolgen, während parallel ein Videospiel gespielt wird – alles in beeindruckender Qualität und Größe.

Und schließlich ist das dynamische Audioerlebnis des neuen MICRO LED genauso beeindruckend wie die visuellen Eindrücke. Mit Majestic Sound liefert er atemberaubenden 5.1-Kanal-Sound ohne externe Lautsprecher – und verwandelt so nahezu jeden Raum in ein begeisterndes Heimkino.

Die beliebten Lifestyle TVs von Samsung überzeugen

Das Portfolio der Lifestyle TVs erfährt 2021 ebenfalls einige Änderungen, die sich vor allem in spannenden Designformen äußern, welche sich gut an die jeweiligen Interessen und Geschmäcker der Nutzer anpassen. Seit Einführung im Jahr 2017 hat The Frame immer wieder Stil bewiesen und Displays auf der ganzen Welt in beeindruckende Kunstwerke verwandelt. Die Verkaufszahlen von über einer Million verkauften Geräte weltweit verdeutlicht den Erfolg dieses Konzeptes.

Die diesjährige Version baut auf dem Erbe von The Frame auf und bietet noch individuellere Designs in schlankerer Form. The Frame 2021 ist etwa 50 Prozent5 flacher als die bisherige Version und entspricht dabei noch stärker der Tiefe eines klassischen Bilderrahmens. Die neuen aufsteckbaren Rahmen sind in fünf Farben und den zwei Stilen “Modern” und “Beveled” (abgeschrägt) erhältlich – passend zur Ästhetik des Raumes, in dem The Frame aufgestellt wird.

Zahlreiche Möglichkeiten im Art Store

Mit einem Abonnement für den Art Store haben Nutzer die Möglichkeit über 1.400 sorgfältig kuratierte Kunstwerke zu genießen. Die KI-basierte Autokurationstechnologie von Samsung analysiert die individuellen Vorlieben der Verbraucher, um ihnen Kunstwerke nach ihrem Geschmack zu empfehlen.

Mit vielfältigen Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung kann das Lifestyle TV-Portfolio von Samsung, darunter The Frame, The Serif, The Sero, The Terrace und The Premiere, die Inneneinrichtung ihres Zuhauses aufwerten.

