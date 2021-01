ViewSonic bietet QHD-Unterstützung für Next-Generation-Konsolen und kündigt visuelle Display-Lösungen zur Unterstützung von Konsolenspielern an.

Mit der kürzlich erfolgten Markteinführung der PS5-Konsole (Sony Playstation) und ihrer fehlenden Unterstützung für die Ausgabe von 1440p-Auflösungen entstand ein dringender Bedarf bei den Gamern. Laut Sony werden die Anwender nicht in der Lage sein, ein natives 1440p-Ausgangssignal abzurufen, so dass der Fokus bei der Markteinführung zunächst auf 4K-TV-Gamern liegt. Für Hybrid-Gamer (PC/Konsole) mit QHD-Monitoren bedeutet dies, dass sie auf 1080p herunterskalieren müssen. Es mangelt somit an einer praktikablen Lösung, um hochauflösendes Gameplay zu erleben, das mit ihrer aktuellen Hardware kompatibel ist.

Um Gamern das bestmögliche Erlebnis zu bieten, hat ViewSonic mehrere QHD-Gaming-Monitore so optimiert, dass sie mühelos 4K-Signale unterstützen und gleichzeitig automatisch auf die QHD-Auflösung herunterskalieren. Dies bietet Gamern das beste Erlebnis, ohne dass sie umständliche Modi oder komplizierte Software aktivieren müssen.

Liste der ViewSonic Gaming-Monitore, die den speziellen Anforderungen modernen Gaming-Konsolen gerecht werden:

Elite XG270QC

Elite XG270Q

VX2768-2KPC-mhd

VX3268-2KPC-mhd

VX2705-2KP-mhd/VX2768-2KP-mhd

XG2705-2K

www.viewsoniceurope.com/de