Hartmut Waldmann wird Geschäftsführer Vertrieb bei Easy Insurance

Hartmut Waldmann wird Geschäftsführer Vertrieb Europa bei der Easy Insurance GmbH.

Hartmut Waldmann, bisher Vorstand International der Wertgarantie AG in Hannover, wechselt in das junge Unternehmen, um dort mit seiner internationalen Erfahrung wertvolle Aufbauarbeit zu leisten. Die Easy Insurance GmbH ist ein Tochterunternehmen der Insurtech Group, einem digitalen Servicedienstleister für Versicherungen und Versicherungsprodukte mit Sitz in Frankfurt am Main.

„Wir sind froh, mit Hartmut Waldmann einen erfahrenen Manager aus dem Bereich der Elektronikversicherungen gewonnen zu haben, der den Markt von der Pike auf kennt und uns mit seiner jahrzehntelangen Markterfahrung unterstützen kann“, so Andreas Maile, geschäftsführender Gesellschafter der Insurtech Group. „Ich kenne Herrn Waldmann seit vielen Jahren und weiß, dass wir einen erfahrenen, kompetenten und verlässlichen „Macher“ gewonnen haben und freue mich auf die Zusammenarbeit“, erklärt Maile.

Aufbauarbeit in einer spannenden Branche

„Ich blicke mit großer Vorfreude der vor mir liegenden Aufgabe entgegen, hier an der Spitze eines kleinen, aber schlagkräftigen Vertriebsteams eine europäische Unternehmensstrategie zu entwickeln und die Produkt- und Prozessentwicklung des jungen Insurtech-Unternehmens voranzutreiben. Aufbauarbeit in dieser Form reizt mich ganz besonders, weil ich hier viel gestalten kann“, so der erfahrene Manager, der auf fast 30 Jahre Berufserfahrung in der Versicherungswirtschaft zurückblicken kann. „Die Easy Insurance GmbH ist ein junges, wachsendes Unternehmen in einer spannenden Branche. Hier kann ich meine Expertise als TOP-Manager für Wachstum und Ergebnisoptimierung im Bereich Versicherungen ebenso einbringen wie mein großes Netzwerk und meine zahlreichen Kontakte in der Versicherungswirtschaft, bei Herstellern und Handel. Ich freue mich deshalb ganz besonders auf die neue Herausforderung, zumal ich hier nach vielen Jahren in Hannover wieder in meiner Heimatstadt Frankfurt wirken kann“, berichtet Waldmann.

Wachstumsstarken Vertrieb weiter ausbauen

Der Easy Insurance GmbH ist es gelungen, nach dem Start der vertrieblichen Aktivitäten in 2019 schon bereits mehr als 550 Vertriebspartner zu gewinnen. Nun will das Unternehmen 2021 das vorhandene Potential kräftig ausbauen: Zielgruppe ist der stationäre Handel im Bereich der Consumer Electronics auf dem deutschen und österreichischen Markt. „Unser Ziel ist es, in diesem Bereich eine Nische zu besetzen, vollständig neue Produkte zu entwickeln und aus dieser Nische heraus zu wachsen“, so Waldmann. „Wir werden eine extrem schnelle Prozessabwicklung im Reparaturgeschäft etablieren und zugleich die Digitalisierung im Geschäftsmodell Versicherungen vorantreiben“.

Hartmut Waldmann blickt auf eine fast 30-jährige Karriere in der Versicherungswirtschaft zurück: Vor seiner Vorstandstätigkeit bei der Wertgarantie war der 54-Jährige mehrere Jahre als Vorstand Vertrieb und strategische Entwicklung bei der European Warranty Partners SE tätig und bekleidete diverse Führungspositionen bei Unternehmen der Segmente Versicherungswirtschaft, Telekommunikation und Reparatur-Dienstleistung, darunter als Geschäftsführer, Leiter des Neukundengeschäfts, Vertriebsdirektor und Gesamtvertriebsleiter.

„Die Kernkompetenz, die mich in allen bisherigen Führungspositionen erfolgreich weitergebracht hat, ist mein Wille zur Veränderung. Ausgehend von einer Problemstellung stoße ich Change-Prozesse an. Kaum jemals habe ich in der Vergangenheit funktionierende Rahmenbedingungen vorgefunden, immer musste ich in meinen bisherigen Tätigkeiten Aufbauarbeit leisten und Neues schaffen. Am Anfang stand immer die Analyse der Rahmenbedingungen: Was gibt es schon, was können wir ergänzen? So sehe ich auch die vor mir liegende Tätigkeit als Vertriebsgeschäftsführer bei der Easy Insurance GmbH und ich freue mich sehr auf diese Herausforderung“, so der neue Vertriebs-Geschäftsführer.

