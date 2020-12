LG stellt ersten QNED Mini LED TV auf der CES 2021 vor

Mit bis zu 30.000 winzigen LEDs, einer hervorragenden Spitzenhelligkeit sowie ultrahohem Kontrast setzen LGs QNED Mini LED Fernseher neue Maßstäbe bei LCD-TVs

LG Electronics (LG) wird auf der digitalen CES® 2021 seine ersten QNED Mini LED-Fernseher vorstellen. Die TVs führen die Spitze der LG Premium LCD-TVs 2021 an und markieren einen großen Fortschritt in punkto Bildqualität von LCD-TVs. Dank der Quantum Dot- und NanoCell-Technologien mit Mini LEDs als Lichtquelle sind Helligkeit und Kontrast gegenüber herkömmlichen LCD-Fernsehern weit überlegen. Das 2021er Portfolio umfasst zehn neue 4K- und 8K-Modelle, die ein breites Spektrum an großen Bildschirmdiagonalen bis zu 86 Zoll abdecken.

Während OLED mit seiner selbstleuchtenden Pixel-Technologie und der unabhängigen Dimmfunktion die Spitze des LG TV-Portfolios anführt, bietet LG mit den QNED Mini LED-TVs nun eine überzeugende Alternative für Konsumenten. Dank einer neuen Panel-Struktur, die durch die fortschrittliche Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung von LG ergänzt wird, bieten die Fernseher ein wahrhaft immersives Seherlebnis im LCD-Bereich. Als erste Fernseher, die die Quantum Dot und NanoCell-Technologien in einem Produkt vereinen, erzeugen LG QNED-Fernsehgeräte unglaublich präzise Farben. Die fortschrittliche LED-Hintergrundbeleuchtung sorgt dabei für einen stärkeren Kontrast und tiefes Schwarz, sodass Bilder außergewöhnlich lebendig und realistisch wirken. Mit einer Bildwiederholungsrate von bis zu 120 Hz geben die TVs zudem Bewegungen flüssiger und natürlicher wieder.

Die innovative Mini LED-Hintergrundbeleuchtung von LG umfasst bis zu 30.000 winzige LEDs, die in Verbindung mit bis zu 2.500 Dimmzonen und der fortschrittlichen Local-Dimming Technologie eine unglaubliche Spitzenhelligkeit und ein Kontrastverhältnis von 1.000.000:1 erzeugen.1 Im Ergebnis entsteht eine exzellente HDR-Bildqualität mit hervorragendem Kontrast und Schwarzwert, einem großen Farbraum und unvorstellbarer Farbgenauigkeit. Atemberaubend lebensechte Bilder, die sich von den Grenzen des Bildschirms zu lösen und in den Raum des Nutzers einzudringen scheinen, zeigen, dass LG QNED Mini LED TVs die neue Referenz für LCD-Fernseher sind.

„Unsere neue QNED-Reihe ist eine Option im Premium Home Entertainment-Bereich, die den LCD-TV-Markt ergänzt und verbessert und den Konsumenten eine weitere großartige Auswahl an Fernsehgeräten bietet“, so Nam Ho-jun, Senior Vice President of R&D bei der LG Home Entertainment Company. „Die Fernseher ermöglichen ein Erlebnis, das sie von anderen LCD-TVs abhebt und unterstreichen unser Engagement für Innovation und die Weiterentwicklung des Standards.“

LGs Spitzenmodell, der 86-Zoll 8K QNED TV, wird ab dem 11. Januar 2021 auf dem virtuellen Messestand von LG während der CES 2021 zu sehen sein.