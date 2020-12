Wir lieben Technik Bodwitz in Grevenbroich

Das Wir lieben Technik-Konzept aus dem Hause Brömmelhaupt wächst weiter. Wir lieben Technik Bodewitz ist jüngster Standort des Fachhandelskonzeptes.

Trotz der Corona-Pandemie haben dieses Jahr bereits sieben neue Wir lieben Technik-Standorte eröffnet. Nun gibt es mit dem traditionsreichen Fachhandelsgeschäft Radio Bodewitz in Grevenbroich einen weiteren Partnerbetrieb.

Bereits seit 1955 ist die Firma Radio Bodewitz feste Fachhandelsgröße in Grevenbroich, einer Kleinstadt im Städtedreieck Düsseldorf-Köln-Mönchengladbach. Gegründet von Friedrich Bodewitz, ist das Fachgeschäft für Radios, Fernseher und Elektroartikel noch immer in Familienhand. Tochter Gerlinde Müller und Schwiegersohn Jürgen Müller, die seit 1977 im Familienunternehmen aktiv sind, führen das Geschäft seit 1994 weiter. „Handel ist Wandel“ ist ihr Leitspruch, der sie in den vergangenen Jahren ständig begleitet und zum langjährigen Erfolg des Fachgeschäftes beigetragen hat. Mit Wir lieben Technik steht eine weitere Veränderung an, die den Fortbestand des Unternehmens sichern soll. „Wir lieben Technik ist jung, dynamisch und geht den richtigen Weg, um den Fachhandel für eine erfolgreiche Zukunft aufzustellen. Als mittelständisches Unternehmen brauchen wir einen zuverlässigen Partner, der uns unterstützt und die richtigen Impulse setzt“, erklärt Jürgen Müller. Ein Vorhaben, das dem innovationsfreudigen Ehepaar Müller nicht schwerfällt, wie Wir lieben Technik-Leiter Dominik Wassong berichtet.

Nach einer Kernsanierung der Geschäftsräume im Jahr 2014, mussten diese für die Neueröffnung nur durch kleine Umbauten aktualisiert werden, um die Ladenfläche noch effektiver zu nutzen. Außenfassade und Innenräume wurden dem modernen Erscheinungsbild von Wir lieben Technik angepasst. „Ab sofort erkennt man uns an dem Herz“, erklärt Jürgen Müller. Auf 330 Quadratmetern werden hochwertige Produkte aus den Bereichen Unterhaltungselektronik und Haushaltsgroß- und Kleingeräte ausgestellt, die interessierten Kunden mit viel Expertise und Herzblut nähergebracht werden. Individuelle Serviceleistungen wie Lieferung, Montage, Reparatur und Altgeräte-Entsorgung runden das attraktive Sortiment des Fachhandelsgeschäftes ab. In Zukunft planen die Inhaber, die angebotenen Serviceleistungen weiter auszubauen, um den wachsenden Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden. „Insbesondere Reparaturen und Wartungen von Geräten sind sehr gefragt“, berichtet Gerlinde Müller. „Hier möchten wir mit Wir lieben Technik Bodewitz DER Ansprechpartner im Kreis Grevenbroich sein“.

Die von den Kunden geschätzten Mitarbeiter des Fachgeschäftes bleiben erhalten. Neben Jürgen und Gerlinde Müller, beide Radio- und Fernsehtechnik-Meister, gehören zwei Informations-elektroniker, die seit ihrer Ausbildung dabei sind, fest zum Team. Weitere Unterstützung kommt von drei Auszubildenden im Betrieb. „Unsere Mitarbeiter stehen hinter unserer Entscheidung für Wir lieben Technik und freuen sich auf das, was kommt“, berichtet Jürgen Müller.

Auch auf Seiten von Brömmelhaupt ist die Freude über den Zuwachs groß. „Die Firma Bodewitz ist ein branchenbekannter Fachhändler, der sich mit seiner Historie und erfolgreichen Entwicklung einen Namen gemacht hat. Dass wir einen solchen Hochkaräter für unser Konzept gewinnen konnten zeigt, dass wir das Potenzial von Wir lieben Technik richtig eingeschätzt haben und dass die Philosophie des Konzepts genau den richtigen Nerv trifft“, erklärt Brömmelhaupt-Geschäftsführer Robert Drosdek.

www.wirliebentechnik-bodewitz.de