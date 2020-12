Neue Ära der Bildschirmtechnologie: Samsung präsentiert den 110 Zoll Micro LED

In Korea hat Samsung soeben den ersten 110 Zoll Micro LED präsentiert.

Verglichen mit anderen derzeit auf dem Markt erhältlichen Bildschirmtechnologien soll der Samsung Micro LED eine noch größere Farbpalette und verbesserte Helligkeitswerte auf. Der Schlüssel hierzu liegt in den selbstleuchtenden und winzig kleinen Dioden des TVs, der im ersten Quartal 2021 weltweit in den Verkauf geht.

Im vergangenen Jahr ist das Interesse an Großbild-TVs weiter rapide gestiegen. Mit der Markteinführung des 110 Zoll Micro LED schafft Samsung ein atemberaubendes Seherlebnis auf dem extragroßen TV-Bildschirm der nächsten Generation. „Da Nutzer von ihrem TV mehr Features und Funktionen erwarten als jemals zuvor, freuen wir uns sehr, mit dem 110 Zoll Micro LED genau diesem Wunsch nachkommen zu können“, sagt Jonghee Han, Präsident des Visual Display Business bei Samsung Electronics. „Der Samsung Micro LED wird die Welt der Premium-TVs für Zuhause neu definieren.“

Schon im ersten Quartal 2021 wird der 110 Zoll Micro LED-TV von Samsung weltweit verfügbar sein.

Innovative Technologie ermöglicht Bildqualität auf höchstem Niveau

Nutzer extragroßer Bildschirme erwarten eine herausragende Bildqualität mit lebendigen Farben und einer gestochen scharfen Auflösung. Im 110 Zoll Micro LED kommen Mikrometer kleine Dioden zum Einsatz, die ohne Verwendung von Farbfiltern und Hintergrundbeleuchtung auskommen. Stattdessen sind die LEDs selbstleuchtend. Sie erzeugen Helligkeit und Farben innerhalb ihrer eigenen Pixelstrukturen. Die dabei entstehenden Bilder stellen 100 Prozent des DCI- und Adobe RGB-Farbraums dar und liefern einen erweiterten Farbraum auf dem Niveau von High-End-Spiegelreflex-Kameras (DSLR). Nutzer profitieren von der 4K-Auflösung des Displays mit acht Millionen Pixeln, atemberaubenden Farben und präzisen Helligkeitswerten.

Der 110 Zoll Micro LED ist außerdem mit einem Prozessor ausgestattet, der leistungsstark ist und verschiedenen Darstellungsmöglichkeiten gerecht werden kann. Der brandneue Mikro-Prozessor mit künstlicher Intelligenz liefert hochauflösende 4K-HDR-Inhalte, die sich durch eine helle, lebendige und höchst realistische Bildqualität auszeichnen, die wiederum für verschiedene Szenen optimiert wird.

Mikrometer kleine LEDs: Langlebig und widerstandsfähig

Darüber hinaus stellt die zugrundeliegende Technologie des 110 Zoll Micro LED sicher, dass die Bildqualität langfristig auf hohem Niveau bleibt. Die integrierten LEDs werden aus anorganischen Materialien hergestellt, was sie nicht nur langlebig, sondern auch sehr strapazierfähig machen. Die durchschnittliche Lebensdauer einer solchen Diode liegt bei bis zu 100.000 Stunden, beziehungsweise mehr als einem Jahrzehnt.

Bislang lag die kommerzielle Herstellung eines 110 Zoll Micro LED-Bildschirms für den privaten Gebrauch nicht im Bereich des Möglichen. Aus diesem Grund hat Samsung noch intensiver geforscht und etablierte neben einer hochmodernen Aufbautechnik zur Anbringung des TVs an der Wand zusätzlich einen vom Halbleitergeschäft inspirierten Herstellungsprozess, der die Produktion, den Transport und die Installation der Technologie maßgeblich erleichtert. Auf Basis dieser Entwicklung hat Samsung in Zukunft die Möglichkeit, noch kleinere Leuchtdioden herzustellen, die dem Nutzer ein vielfältiges Micro LED-Erlebnis bieten.

Immersives Design und großartiger Sound

Der Bildschirm des 110 Zoll Micro LED nimmt 99,99% des gesamten Gerätes ein und schafft so ein besonders immersives und rahmenloses Seherlebnis, wodurch allein der hochauflösende Bildschirm im Fokus steht.

Samsung hat seine Smart TV-Features optimiert und auf die Eigenschaften des 110 Zoll Micro LED angepasst. So können Nutzer nun beispielsweise die Multi View-Funktion nutzen, um bis zu vier verschiedene Inhalte gleichzeitig auf 55 Zoll großen Teil-Bildschirmen zu verfolgen. Bei

Bedarf können Nutzer mehrere externe kompatible Geräte anschließen und so beispielsweise die Nachrichten verfolgen, während in der Bild-neben-Bild-Funktion ein Film läuft. Das Gleiche gilt für Sportarten, die gleichzeitig übertragen werden oder Video-Spiele, für die man sich parallel ein Tutorial auf YouTube ansehen kann. Die Kombinationen sind nahezu grenzenlos und werden stets in hochauflösender Qualität wiedergegeben.

5.1-Soundkulisse ohne weitere Lautsprecher

Vervollständigt wird das Paket durch eine dynamische Klangkulisse, die genauso immersiv ist wie die visuelle Komponente. Das integrierte Majestic Soundsystem liefert imposanten 5.1-Kanal-Sound, der nahezu jeden Raum in ein luxuriöses Heimkino verwandeln kann, ohne dass der Nutzer dafür auf externe Lautsprecher zurückgreifen muss. Die Object Tracking Pro-Funktion analysiert darüber hinaus den Inhalt und passt die Tonspur an das Gezeigte an. Wenn in einem Actionfilm also ein Flugzeug über die Köpfe der Protagonisten rauscht, fühlt es sich für den Nutzer fast so an, als würden die Motoren über seinem eigenen Kopf dröhnen.

