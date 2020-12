LG-Triumph für OLED bei Stiftung Warentest

Die CX-Serie von LG steht unangefochten auf Platz 1 in allen Kategorien und bestätigt wieder einmal die Qualität der LG OLED Technologie.

Der Home Entertainment Bereich von LG Electronics (LG) wird zum Jahresende belohnt. Bei einem großen Vergleichstest hat die Stiftung Warentest mehr als 55 Fernseher in drei Kategorien eingehend geprüft.

In der Kategorie Die Riesengroßen (65-Zöller) macht der LG OLED65CX9LA das Rennen, der mit der Note Sehr Gut (1,5) seine Mitstreiter abhängt. Etwas kleiner, aber genauso gut bewertet steht der kleinere Bruder da. Der LG OLED55CX9LA ist mit der Note Sehr Gut (1,5) Testsieger der Kategorie Die Großen. In dieser Kategorie werden Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 140 bis 147 Zentimetern miteinander verglichen. Bei den Mittelgroßen wurden Fernseher mit 48 bis 50 Zoll getestet – hier steht der LG OLED48CX9LB mit der Note Gut (1,6) an erster Stelle. Aber auch mit NanoCell-TVs feiert LG Erfolge: in ebengenannter Kategorie folgt der LG 49NANO816NA direkt auf dem zweiten Platz und wird mit der Note Gut (1,9) bewertet.

Wieder einmal glänzen konnte in den Tests die Bildqualität der OLED Geräte, die durchgehend mit Sehr Gut (++) bewertet wurde. Die Stiftung Warentest schreibt hierzu: „Neben der Größe ist die Bildqualität der wohl wichtigste Faktor. Die besten Bilder liefern derzeit OLED Fernseher. Im Vergleich zur älteren LCD-Technik bieten OLED Displays satteres Schwarz, stärkere Kontraste und weniger Qualitätsverlust bei ungünstigen Blickwinkeln.“

Das Ergebnis des großen Vergleichstests der Stiftung Warentest ist ein tolles Zeugnis für die herausragende Qualität der LG OLED TVs. Seit 2016 hat die StiWa lediglich zehn Fernseher mit der Note Sehr Gut versehen – und acht davon sind OLED TVs von LG.

