Euronics setzt auf Lieferwagen statt Einkaufswagen und ist auch während des Lockdowns für die Kunden da.

„Wir sind weiterhin für unsere Kunden da – diesen Leitsatz stellen wir auch während des erneuten Lockdowns in den Vordergrund. Natürlich ist es schmerzhaft, dass dieser genau in das wichtige Weihnachtsgeschäft fällt, doch wir müssen nun an die Gesundheit aller denken. Die aktuelle Krisenzeit ist für uns und alle Händler keine unbekannte Situation mehr und es erfordert Maßnahmen zur Unterstützung, um diesen erneuten Kraftakt gemeinsam zu managen. Vor allem mit erhöhter Beratungsleistung bei individuellen organisatorischen und wirtschaftlichen Fragen stehen wir unseren Mitgliedern zur Seite.

Persönliche Beratung steht bei uns auch bei geschlossenen Pforten an oberster Stelle, so stabilisieren unseren Händler ihre Umsätze durch erhöhte Online- und Telefon-Verkäufe, Beratungs- und Serviceleistungen. Der Online-Marktplatz www.euronics.de ist vollumfänglich für unsere Kunden erreichbar. Dabei ist es einerseits möglich, die Ware nach Hause liefern zu lassen, diese aber auch auf den regionalen Händlerwebsites in einigen Bundesländern direkt zur Selbstabholung zu bestellen. Mit speziellen Werbemitteln und Kampagnen unterstützen wir das Online-Geschäft seitens der Zentrale.

Die Kampagne unter dem übergeordneten Motto „Wir sind weiterhin für Sie da“ umfasst Werbe- und Infoposter, Handzettel, Social Media Ads, Online-Banner und Kleinanzeigen. Mit Mailings an unsere Kunden machen wir zudem gezielt auf unsere Services aufmerksam, die wir trotz Lockdown anbieten können.“

www.euronics.de