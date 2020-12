Durch die Zusammenarbeit mit Grover kann man Samsung Smartphones ab sofort auch mieten.

Samsung Electronics GmbH und Grover starten eine Kooperation zur Vermietung von Elektronikprodukten. Ab sofort können Kunden ausgewählte Smartphones der Galaxy S20-Serie über den Samsung Online Shop bei Grover monatlich flexibel mieten. Die neue Mietoption ist eine Alternative zu gegenwärtigen Kauf- und Finanzierungsangeboten im Samsung Online Shop und ergänzt bestehende Value Added Services wie das „Samsung Upgrade“ Programm. Dem Mietservice liegt das Product-as-a-Service Prinzip zu Grunde, welches Kunden anspricht, die den bedarfsorientierten Zugang zu Technik dem Eigentum vorziehen. Die Abwicklung erfolgt durch den Berliner Tech-Subscription-Spezialisten Grover, dessen Mietangebot als neue Service-Option im Samsung Online Shop integriert ist.

Diese Mietoption knüpft an die Entwicklungen der sogenannten „Subscription Economy“ an, die sich in den letzten Jahren als wichtiger Trend gezeigt hat. Ihr zugrunde liegt der Product-as-a-Service-Gedanke, bei dem der Nutzen eines Produkts im Vordergrund steht. Anstatt sich Produkte zu kaufen, entrichten Kunden regelmäßige Mietzahlungen für den Zeitraum, in dem sie die Produkte nutzen.

Der über Grover abgewickelte Mietservice ist angesiedelt zwischen Zahlungsmöglichkeit und Value Added Service und ergänzt die bereits bestehenden Services „Trade-In“, „Samsung Care+“ und das „Samsung Upgrade“ Programm, mit denen Samsung seinen Kunden zusätzliche Optionen bieten möchte.

„Unsere Kunden wünschen sich maximale Flexibilität und maßgeschneiderte Zugangsmöglichkeiten“, sagt Gerrit Povel, Head of Direct to Consumer Division bei Samsung Electronics Deutschland. „Mit der neuen Mietoption ergänzen wir unser Serviceportfolio um eine Dienstleistung, die unsere Service-Exzellenz erweitert. So schaffen wir für unsere Kunden eine zusätzliche Möglichkeit, Samsung-Produkte bedarfsorientiert zu nutzen. Als Miet-Spezialist und Marktführer im Bereich Elektronik-Subscriptions ist Grover für uns der perfekte Partner, um dieses Angebot bereitzustellen und aus einer Hand anzubieten.“

Michael Cassau, Gründer und CEO von Grover, fügt hinzu: „Nachdem sich Grover als erfolgreicher Miet-Partner der führenden europäischen Elektronik-Einzelhändler bewiesen hat, freue ich mich sehr, Samsung nun als ersten Markenhersteller-Partner zu begrüßen. Damit ist Samsung Wegbereiter unter den Markenherstellern und macht einen wichtigen Schritt, um seinen Kunden flexible Zugangsmöglichkeiten zu bieten, die an individuelle Nutzungs- und Lebenssituationen angepasst werden können. Die nahtlose technische Integration der Mietoption im Samsung Online Shop zeigt darüber hinaus die Adaptabilität von Grovers Plug-and-Play Mietlösung für Partner.“

„Samsung powered by Grover“

Alle Informationen zu dem Miet-Service sind auf einer eigenen Internetseite im Samsung Online Shop hier aufgeführt. Das Mietangebot startet mit ausgewählten Smartphones der Galaxy S20 Serie und soll sukzessive auf andere Produktkategorien ausgeweitet werden.

Nach erfolgter Auswahl des Modells, der Farbe, Konnektivität und Speicherkapazität wird die Option „Mieten“ als Service-Option angezeigt. Sobald ein Kunde den Mietservice ausgewählt hat, gelangt er über den „Weiter“-Button auf einen Grover-eigenen Checkout „Samsung powered by Grover“ und wählt dort eine Mindestmietlaufzeit (1, 3, 6 oder 12 Monate) und Bezahlmethode (Kreditkarte oder PayPal).

Der Mietvertrag wird unkompliziert, schnell und ohne Kaution direkt mit Grover abgeschlossen. Im monatlichen Mietpreis inbegriffen ist Grovers Geräteschutz „Grover Care“, der im Schadensfall 90 Prozent der Reparaturkosten deckt. Am Ende der Mindestmietlaufzeit kann das Produkt kostenlos zurückgeschickt, weiter gemietet oder gekauft werden.

