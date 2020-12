X-Mas SuperDeals von Samsung bescheren fröhliche Weihnachten und sorgen für strahlende Gesichter an Heiligabend.

Wer ohnehin plante, sich oder andere zum Fest mit einem QLED, den Lifestyle TVs The Frame, The Serif, The Sero oder einer Q-Soundbar zu beschenken, und bisher noch auf den richtigen Moment gewartet hat, sollte nun zuschlagen. Natürlich lohnt sich der Kauf eines Aktions-TVs auch für Spontanentscheider und Weihnachts-Grinchs: Denn der Kauf eines Aktions-TVs bringt gleich doppeltes Glück – schließlich gibt es ein Galaxy Smartphone und die Samsung Collection2 kostenlos dazu. Auf Q-Soundbars gibt es bis zu 150€ Cashback und beim Kauf eines Sound Tower dürfen sich Käufer und Käuferinnen auf bis zu 50 Euro Cashback freuen. Die Aktion startet heute und läuft bis Ende des Jahres.

Ob als außergewöhnliches Geschenk für liebe Familienmitglieder und Freunde oder um sich „Dinner for One“ an Silvester auf einem stylischen Lifestyle TV wie The Frame oder The Serif anzusehen – bei den X-Mas SuperDeals von Samsung gibt es sicher etwas Passendes. Die Aktion startet heute und endet am 31. Dezember 2020. Noch mehr Zeit bleibt für die Registrierung: Nutzer und Nutzerinnen haben dafür ab heute bis zum 17. Januar 2021 Zeit. Händler hingegen können von der einfachen Abwicklung über das Promotool in Kooperation mit MMW für den Versand der Smartphones profitieren. Die X-Mas SuperDeals umfassen 43 TVs, sieben Q-Soundbars und zwei Sound Tower. Eine vollständige Auflistung aller Aktionsmodelle finden Sie hier.

Aktions-Deal: Smartphone zum TV-Kauf

Besonders lohnend ist der Kauf eines 8K Aktions-TVs, darunter der Q950T3 oder der Q800T4. Und das nicht nur, weil sie Inhalte in 8K Auflösung und lebendigen Farben wiedergeben können und im Fall des Q950T mit dem Infinity Design ausgestattet sind. Zu diesen Modellen gibt es das Galaxy S20 in Cosmic Gray kostenlos dazu und auch die Samsung Collection, die bei den 2020er QLED Modellen je nach Modell in unterschiedlichem Umfang inklusive ist2. Das Collection-Paket5, bestehend aus Anbietern wie DAZN, HD+, dem Sky Ticket Supersport, Entertainment & Cinema sowie waipu.tv bietet spannende Unterhaltung für verschiedene Geschmäcker. Filmfans, die einen Aktions-Q950T erwerben, können sich zudem noch über 12 kostenlose Leihfilme bei Rakuten TV freuen.1

Einen guten Deal machen Kunden beispielsweise auch mit dem Kauf eines Aktions-4K QLED Top-Modells Q95T6. Der beliebte TV bietet ein gestochen scharfes Bild mit satten Farben und starken Kontrasten, die aus so gut wie jedem Winkel des Raumes in beeindruckender Weise zur Geltung kommen. Auch für Gamer und Konsolenfans eignet sich der Q95T gut: So bietet der Fernseher die für die neuen Konsolen so wichtigen HDMI 2.1 Features wie 4K Auflösung bei 120hz, VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode). In Kombination mit einer neuen Konsole kann der Q95T damit zum perfekten Geschenk unter dem Weihnachtsbaum werden. Bei den Superdeals erhalten Kunden je nach Zollgröße ein Galaxy S20 (bei Kauf eines 85 Zoll Q95T), ein Galaxy S10 Lite (beim Kauf eines 75 Zoll Q95T), ein Galaxy A71 (bei Kauf eines 65 Zoll Q95T) oder ein Galaxy A51 (bei Kauf eines 55 Zoll Q95T) kostenlos dazu.

Zu vielen weiteren Aktions-TVs aus der QLED-Serie erhalten Käufer und Käuferinnen modellabhängig entweder ein Galaxy A71 oder Galaxy A51 in Prism Crush Black oder ein Galaxy S10 Lite in Prism Black.

Lifestyle TVs zum Aufhübschen des Wohnzimmers

Kunstbegeisterte Nutzer und Nutzerinnen genießen mit The Frame und dem integrierten Samsung Art Store eine große Auswahl an Fotografien, die sie sich auch im Offline-Modus auf dem Bildschirm anzeigen lassen können. Natürlich ist auch dieses beliebte Modell Teil der X-Mas SuperDeals und bietet neben einem kostenlosen Smartphone als Zugabe, Zugriff auf ausgewählte Anbieter innerhalb der Samsung Collection. The Serif ist ein passendes Produkt für all diejenigen, die sich nicht nur nach einem Fernseher mit moderner Technologie sehnen, sondern sich zudem ein Gerät wünschen, dass ein starkes Statement im Wohnzimmer setzt und allein durch sein stylisches Aussehen auffällt. Zum Kauf eines der zwei teilnehmenden Modelle gibt es ein A51 in Prism Crush Black und einige Streaminganbieter der Samsung Collection kostenfrei dazu. Inhalte im Hochformat lassen sich auf dem The Sero ausspielen – der 4K QLED bringt Smartphone-Content mit seinem rotierenden Display beeindruckend auf den großen Bildschirm. The Sero in 43 Zoll7 (109 cm) ist ebenfalls Teil der X-Mas SuperDeals und kommt mit dem Galaxy A41 sowie kostenlosen Samsung Collection Inhalten im Wert von 221 Euro (6 Monate Sky Entertainment Cinema, 6 Monate waipu.tv, 6 Monate HD+) daher.

Weihnachtssongs ohne Ende auf Q-Soundbars und Sound Tower genießen

Und was wäre ein Weihnachtsfest ohne klangvolle Klassiker? Glöckchen, Klavierspiele und die außergewöhnlichen Stimmen von George Michael oder Mariah Carey kommen auf der teilnehmenden Q-Soundbars richtig gut zur Geltung. Beim Kauf einer der teilnehmenden Q-Soundbars wartet Cashback im Wert von bis zu 150 Euro. Die zwei Aktions-Sound Tower heizen der darauffolgenden Silvester-Party im kleinen Kreis ein. Hier können Kunden und Kundinnen mit Cashback in Höhe von bis zu 50 € rechnen.

