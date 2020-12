In der FC Bayern München Edition von VARTA Consumer Batteries erscheinen vier Bestseller im exklusiven FC Bayern-Design.

Die FC Bayern Power Bank, FC Bayern Taschen-, Schlüssel- und Stirnlampe erweitern nicht nur das Sortiment des Batterie-Experten aus Ellwangen, sondern lassen das Fan-Herz eines jeden Bayern-Anhängers höherschlagen. Die exklusive VARTA FC Bayern Edition ist ab sofort online sowie im Handel erhältlich.

Seit Anfang des Jahres gehen VARTA und der FC Bayern München einen gemeinsamen Weg. Eine elektrisierende Partnerschaft zweier Global Player, die beide auf eine lange Historie voller Erfolg, Kontinuität und Tradition zurückblicken können und heute zu den besten ihrer Branche zählen. Nun wächst auch auf Produktebene zusammen, was bereits im Februar 2020 erfolgreich zueinander gefunden hat: Das legendäre Rot, das Vereinswappen des FC Bayern München, und das Produktportfolio von VARTA Consumer Batteries. Das Resultat sind vier Produkte in einer exklusiven FC Bayern Edition.

Durchblick im Bayern-Dress

Taschenlampen sind ein fester Bestandteil des Sortiments von VARTA. Dieses wird nun um zwei Modelle erweitert: Eine Schlüssel- sowie eine kompakte Taschenlampe im FC Bayern-Design. Die eingefärbten Gummiprotektoren im ikonischen Rot, das Vereinswappen als Gravur auf dem Metallkorpus und ein weißer Ein- und Ausschalter machen die beiden Leuchten zum absoluten Blickfang. Moderne LED-Technik im Leuchtenkopf macht die Produkte zu zuverlässigen Dauerläufern, die in keiner Sammlung fehlen dürfen.

Eine sichere (Power-)Bank

Wer im Alltag oftmals vor allem für Smartphone, Tablet und Co. neue Impulse braucht, erhält diese mit der neuen FC Bayern Power Bank 15.000 mAh im FC Bayern-Design. Die Power Bank trägt das Vereinslogo und präsentiert sich in einem strahlend roten Gehäuse mit grauer Front. Kaum größer als ein herkömmliches Smartphone liefert die FC Bayern Power Bank Leistung, die denen der elf Protagonisten auf dem Platz in nichts nachsteht. Mit zwei USB Typ A Anschlüssen und einem USB Typ C Anschluss ist sie dabei vielseitig einsetzbar und dank diverser Sicherheitsmechanismen der Advanced Safety Technology von VARTA ausgestattet. Dank UN38.3 ist die FC Bayern Power Bank zudem für Transporte per Land, See oder Luft bestens gerüstet.

Strahlender Blickfang

Bayern-Fans, die ihre Joggingrunde am liebsten im Dunklen absolvieren, können sich die Leuchtkraft mit der FC Bayern Stirnleuchte nun direkt auf den Kopf setzen. Mit dem Leitspruch „Mia San Mia“ auf dem Band der Leuchte kann jeder offen Farbe bekennen. Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten des Bandes sorgen für hohen Tragekomfort. Abgerundet wird das Design durch ein rot-graues Gehäuse, in dem eine starke und zugleich sparsame Leuchteinheit die Joggingstrecke ideal ausleuchtet. Dank ihrer leichten Bauweise fällt die FC Bayern Stirnleuchte lediglich den Menschen in der Umgebung auf – der Träger merkt sie oft schon nach den ersten 100 Metern nicht mehr.

Die Schlüssellampe (5,95 Euro), Taschenlampe (9,95 Euro), Stirnleuchte (11,95 Euro) sowie die Power Bank (29,95 Euro) von VARTA im exklusiven FC Bayern Design sind ab sofort im offiziellen FC Bayern Online Store, im VARTA FC Bayern Store auf Amazon sowie zeitlich limitiert auch bei ausgewählten Händlern erhältlich.

www.varta-consumer.de/de-de