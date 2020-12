Magische Fernseh-Momente mit dem Loewe bild s.77 gibt es ab sofort in einer neuen Dimension.

Das Spitzenmodell bild s.77 des Traditionsunternehmens Loewe ist pünktlich zum Saisongeschäft erhältlich. Der erstklassig ausgestattete TV glänzt mit einem 77-Zoll-OLED Display, 2TB SSD, ausgeklügelter Technologie und einer einzigartigen Kinematik für magische TV-Momente.

Der fränkische TV-Hersteller Loewe gibt den Marktstart für den Loewe bild s.77 bekannt. Zuvor präsentierte Loewe im Rahmen der Loewe Experience Tour sein neues Produkt-Lineup für die Segmente TV und Audio. An verschiedenen Stationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, Belgien, Luxemburg und in den Niederlanden zeigte die Marke Anfang September ihre Produktneuheiten.

Gestochen scharfe Bilder

Der Loewe bild s.77 sorgt mit seinem neuen SL5-Chassis, SX8 Quad Core Prozessor und dem 77-Zoll-OLED-Display der neuesten Generation für eine kompromisslose Bildqualität. Filme und Serien werden in Ultra-HD-Auflösung ausgestrahlt und selbst niedrig aufgelöste Inhalte lassen sich dank Upscaling- Funktion in 4K darstellen. Die smarte Bildverarbeitung vermeidet Unschärfen, minimiert Helligkeitsverluste und zeichnet selbst feinste Nuancen. Die High Dynamic Range-Standards HDR10, HLG und Dolby VisionTM runden das ausgezeichnete Bilderlebnis ab.

Magic Moment

Loewe steht für raffinierte Lösungen und beweist dies auch beim Loewe bild s.77. Die Marke stattet die Serie mit einer einzigartigen Kinematik aus und sorgt somit für den einmaligen Loewe Magic Moment. Beim Anschalten fährt das Display automatisch nach oben und gibt den Blick auf die leistungsstarke Soundbar frei.

Raumfüllendes Klangerlebnis

Das kraftvolle Stereo-Soundsystem mit geschlossener Bassreflexbox und mit zehn integrierten Treibern sorgt mit 120 Watt Musikgesamtleistung für raumfüllenden, bassstarken Klang. Das ausgeklügelte Akustikkonzept erzeugt besonders intensive Tieftöne und füllt den ganzen Raum mit Musik. Der eigens dafür entwickelte Akustikstoff verleiht dem Loewe bild s.77 eine wohnliche und warme Note. Um das Audioerlebnis abzurunden und das Hörvergnügen zu personalisieren, ist im Loewe bild s.77 auch Mimi DefinedTM integriert. Diese intelligente Technologie analysiert den Klang des Fernsehers in Echtzeit und passt sich an die individuellen Hörprofile der Nutzer an.

Fernsehen nach persönlichem Zeitplan

Das neue Betriebssystem Loewe os6.3 ermöglicht neben einer ausgezeichneten App-Kompatibilität auch fortschrittlichste Loewe dr+ Funktionen. Nutzer können aus einer Vielzahl an komfortablen Programmier- und Aufnahmefähigkeiten wählen. Die integrierte Loewe dr+ Festplatte mit riesiger 2TB Speicherkapazität in modernster, schnellster und geräuschloser SSD-Technologie unterstützt die zeitgleiche Aufnahme von zwei Sendungen und macht es so kinderleicht, das Fernsehprogramm nach individuellen Bedürfnissen zu steuern. Permanent zeitversetztes Fernsehen via Timeshift und das raumversetzte Fernsehen via Loewe Follow Me bieten maximalen Komfort.

Von allen Seiten schön

Der Loewe bild s.77 beeindruckt mit edlem Minimalismus bis ins Detail. Klare Linien, die exklusive Farbgebung in Graphitgrau und hochwertige Materialien aus Europa verleihen dem Loewe bild s.77 eine schlichte Eleganz, die sich in jedes moderne Ambiente nahtlos einfügt. Mit den motorisch drehbaren Standlösungen für Tisch und Boden lässt sich der elegante Fernseher perfekt mit der Fernbedienung ausrichten. Das speziell entwickelte Loewe smart cover verkleidet die Rückseite des Loewe bild s.77 und verdeckt so die großzügigen Anschlussmöglichkeiten und störende Kabel. Dieses 360° Design ermöglicht eine freie Platzierung im Raum und der Loewe bild s.77 bleibt dabei von allen Seiten schön.

Made in Germany

Die Loewe Produkte standen schon immer für Qualität und das besondere Merkmal Made in Germany. Als einer der letzten europäischen Anbieter im Markt für Unterhaltungselektronik setzt die Traditionsmarke weiter auf die Fertigung in Deutschland und der Loewe bild s.77 wird demgemäß im fränkischen Kronach produziert. Dabei fertigt Loewe in Handmanufaktur, um die höchsten Ansprüche an Qualität zu erfüllen. Jedes Produkt ist ein Unikat und verlässt die Handmanufaktur mit einer individuellen Plakette, die den Kunden die Einzigartigkeit des exklusiven Loewe Fernsehers bestätigt. Darüber hinaus ist die komplette Entwicklung der Produkte zentral am Firmensitz angesiedelt.

Preise und Verfügbarkeit

Der Loewe bild s.77 ist ab sofort für eine unverbindliche Preisempfehlung von 11.999 EUR inklusive 2TB SSD, wall mount, smart cover und der Loewe assist Fernbedienung im exklusiven Farbton graphitgrau im selektierten Loewe Fachhandel erhältlich. Während der Markteinführungsphase bis Frühjahr 2021 erhält jeder Kunde darüber hinaus im Rahmen der Smart Entertainment Bundle-Aktion eine Apple TV 4K Box kostenfrei dazu.

www.loewe.tv