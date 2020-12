Grundigs Heinzelmann in der 75 Jahre Edition ist ab sofort verfügbar.

Mit dem Heinzelmann-Radio begann 1945 die Erfolgsgeschichte von Grundig. Anlässlich des 75-jährigen Firmenjubiläums stellte Grundig auf der diesjährigen IFA eine limitierte Neuauflage des Klassikers vor. Ab sofort sind 5.000 Exemplare des Radios im Retro-Look mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 329,00 Euro und drei Jahren Garantie im Handel erhältlich.

Nach dem Ende des zweiten Weltkriegs durften Radiogeräte aufgrund der strengen Bewirtschaftungsvorschriften der Siegermächte nicht frei verkauft werden. Die Idee von Max Grundig: Ein Radio ohne Röhren entwickeln. Aus diesem Geistesblitz heraus entstand der Heinzelmann. Deklariert als Spielzeug wurde er als Baukasten verkauft und somit umging Max Grundig das Verbot der Alliierten. Der Heinzelmann wurde mit nur einem Kreis für Kurz-, Mittel- und Langwelle schnell zum Bestseller und verbreitete den Namen Grundig wie ein Lauffeuer – der Grundstein für den späteren Erfolg des Unternehmens.

In diesem Jahr feiert Grundig seinen 75. Geburtstag und nimmt das Jubiläum zum Anlass, das Kult-Radio Heinzelmann neu aufzulegen. „Ganz nach unserem Motto ‚Sich zu verändern ist gut. Sich dabei treu zu bleiben noch besser.‘ verbinden wir mit der Neuauflage des Heinzelmanns das Beste von gestern mit dem Besten von morgen“, sagt Mario Vogl, CEO der Grundig Intermedia GmbH.

Außen Retro, Innen Hightech

Optisch orientiert sich der Heinzelmann in der 75 Jahre Grundig-Edition an seinem kultigen Vorgänger und überzeugt mit elegantem Retro-Charme in Echtholz Walnuss.

Technisch ist das Radio selbstverständlich auf einem anderen Stand als das Modell von 1945 und auch zusammenbauen muss man es nicht mehr selbst. Dank 4-Zoll Hochleistungslautsprecher und 8 Watt RMS Ausgangsleistung liefert der Heinzelmann von 2020 ein optimales Klangbild. Der digitale Soundprozessor optimiert dieses zusätzlich, indem er das Klangerlebnis auf Basis des Zusammenspiels von Standort, Radio und Raumakustik digital anpasst. Satte Bässe erzeugt der eingebaute Passivradiator und sorgt damit für noch intensiveren Sound.

Neben Radioempfang via FM, DAB+ und Internet lässt sich die Lieblingsmusik via Bluetooth direkt vom Smartphone abspielen. Auch Spotify Connect ist mit an Bord, womit dem Nutzer direkt auf dem Gerät eine riesige Musikauswahl zur Verfügung steht, die auch via Kopfhörer, die an das Gerät angeschlossen werden können, gehört werden kann. Mit zwei einstellbaren Alarmen und der Sleep- und Snooze-Funktion, funktioniert der Heinzelmann auch als Radiowecker – so startet der Tag direkt mit der Lieblingsmusik. Über das nutzerfreundliche 3,2‘‘-Farbdisplay lässt sich der Heinzelmann einfach und intuitiv bedienen. Mit der mitgelieferten Fernbedienung geht das auch aus der Ferne.

Preis und Verfügbarkeit

Der Heinzelmann in der 75-Jahre-Edition ist ab Mitte November 2020 mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 329,00 Euro in einer limitierten Auflage von 5.000 Stück und drei Jahren Garantie im Handel erhältlich.

www.grundig.de