Elektro-SUV Aiways U5 jetzt bei Euronics Probe fahren

Das Elektro-SUV Aiways U5 kann bei Euronics-Händlern deutschlandweit ab sofort Probe gefahren werden.

Der Verkauf des Elektro-SUV Aiways U5 über die Verbundgruppe EURONICS nimmt weiter Fahrt auf: Nachdem im November bereits die ersten vorbestellten Fahrzeuge bei den Käufern eingetroffen sind, haben Kunden ab sofort die Möglichkeit, das neue Aiways-Modell persönlich bei ihrem lokalen EURONICS Händler zu testen. Kaufinteressierte können sich auf www.euronics.de/aiways-u5/ über die Standorte der teilnehmenden Händler sowie die aktuelle Terminplanung informieren und online eine Probefahrt buchen. Bei allen Fragen rund um E-Auto und Ladeinfrastruktur stehen die EURONICS Mitarbeiter den Kunden mit ihrer hohen Beratungs- und Servicekompetenz zur Verfügung.

Persönliche Probefahrten und kompetente Beratung im lokalen Elektrohandel

„Nachdem das Interesse unserer Kunden im Vorverkauf bereits sehr groß war, freuen wir uns, nun auch persönliche Testfahrten mit dem neuen Aiways U5 anbieten zu können. In diesem Rahmen beraten unsere Händler ihre Kunden auf der eigens eingerichteten Ausstellungsfläche mit ihrem technischen Know-how sowie ihrem Hintergrundwissen zu Elektronikthemen. Dabei achten wir im direkten Kontakt selbstverständlich auf strengste Hygiene-Maßnahmen, um die Gesundheit aller zu schützen“, erklärt Philipp Neuffer, Projektleiter e-Mobility bei der EURONICS Deutschland eG.

Anschließend kann der batterie-elektrische SUV direkt über ein neues Online-Tool konfiguriert und bestellt werden. Neben der Wahl zwischen Standard- und Premium-Ausführung können Käufer online das Interieur sowie Exterieur individuell anpassen.

Geräumig und flexibel trifft auf Fahrspaß

Mit seinem geräumigen und flexiblen Interieur, einer ansprechenden Ausstattung mit zahlreichen, serienmäßigen Komfort- und Sicherheitsmerkmalen wie einem Spurhalteassistenten und der großen Reichweite von bis zu 410 Kilometern nach WLTP (Modell Standard), ist der Aiways U5 das ideale Fahrzeug für Familien und anspruchsvolle Singles. Die bereits sehr umfassend ausgestattete Standard Version kostet in Deutschland 37.990 Euro (einschließlich 16% Mehrwertsteuer bis Ende 2020, plus Überführungskosten) – abzüglich staatlicher Förderung und Herstellerprämie von bis zu 9.480 Euro. Neben Gletscherweiß und Aubergine ist das Premium Modell zusätzlich in der Außenfarbe Electric Blue erhältlich. Mit nur 35 Minuten Ladezeit seiner 63-kWh-Batterie an DC-Säulen von 20 auf 80 Prozent empfiehlt sich der Aiways U5 als äußerst attraktives batterie-elektrisches SUV am europäischen Markt.

