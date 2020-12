Komfortabler geht es nicht. Die neue my Loewe app erweitert Kundenservice um digitale Plattform.

Mit der neuen Service-App bietet Loewe seinen Kunden einen echten Mehrwert zu ihren Loewe Produkten. Mit nur wenigen Klicks können sie über ihr Smart Device jederzeit Kontakt zum Loewe Customer Care Center aufnehmen, Händler in der Nähe finden sowie Informationen zum Gerät oder zu neuen Produkten abrufen.

Die Traditionsmarke Loewe ist bekannt für ihren Qualitätsanspruch auf höchstem Niveau, ausgeklügelte Technik und ihre Produktion im fränkischen Kronach. Auch im Bereich Service erfüllt Loewe diese Ansprüche und bietet mit der neuen, kostenfreie „my Loewe app“ praktische Zusatzfunktionen – unterwegs und rund um die Uhr. Die klar strukturierte Oberfläche der App ermöglicht Loewe Kunden Zugriff auf neue, hilfreiche Funktionen, welche individuell genutzt werden können.

Immer informiert

Die neue Loewe Service-App „my Loewe“ erleichtert Kunden den Zugang zu neu entwickelten OLED- Panel der aktuellsten neuesten Produktinformationen rund um die Traditionsmarke. Push- Benachrichtigungen informieren die Nutzer zu Produktneuheiten, Support- Nachrichten und Software-Updates. Neben interessanten Produkt- und Unternehmensinformationen bietet die App auch die Möglichkeit zur Teilnahme an aktuellen Umfragen, Aktionen und Gewinnspielen.

Bedienungshilfe auf Knopfdruck

Alle Bedienungsanleitungen für Loewe Produkte sind in der App hinterlegt und lassen sich über die Suchfunktion bequem aufrufen. Mit individuellen Suchbegriffen kommen Nutzer der App schnell an die relevanten Informationen oder können darüber hinaus Anleitungen direkt herunterladen und abspeichern.

Händlersuche in der Nähe

Die „my Loewe app“ verfügt über eine komfortable Händlersuchfunktion. Durch die Eingabe der persönlichen Postleitzahl filtert die App Loewe Fachhändler in der Nähe heraus und liefert neben dem Namen und der Anschrift des Händlers auch gleich die Telefonnummer und E-Mail mit. So können Loewe Kunden im Handumdrehen mit ihrem Fachhändler vor Ort Kontakt aufnehmen.

Service

Neben einzigartiger Produktqualität und edlen Designs verfolgt die Marke Loewe auch einen umfangreichen Servicegedanken. Das Loewe Customer Care Center unterstützt Endkunden deshalb bei allen Belangen und ist durch die „my Loewe app“ nun auch direkt per Mail oder Telefon erreichbar. Daneben besteht die Möglichkeit, in den integrierten FAQs schnelle Antworten auf die häufigsten Fragen zu finden. Auch der Zugang zum offiziellen „Loewe Friends Forum“ wird bereitgestellt und bietet die Möglichkeit, in den direkten Austausch mit anderen Loewe Freunden zu treten, um individuelle Tipps und Tricks rund um Loewe zu erhalten.

Verfügbarkeit

Die „my Loewe app“ ist ab sofort kostenfrei im Google Play Store und Apple App Store erhältlich. Insgesamt steht das Angebot zum Start in sechs Sprachen zur Verfügung: Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch und Niederländisch.

www.loewe.tv